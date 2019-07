XETRA-Aktienkurs Boeing-Aktie:

Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (24.07.2019/ac/a/n)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) unter die Lupe.Der US-Luftfahrtkonzern habe seinen Bericht für das zweite Quartal vorgelegt. Die Krise um die nach zwei Abstürzen mit Flugverboten belegte Baureihe 737 Max habe Boeing tief in die roten Zahlen gerissen. Unter dem Strich habe ein Verlust von mehr als 2,9 Mrd. USD (2,6 Mrd. Euro) bzw. -5,21 USD pro Aktie nach einem Gewinn von 2,2 Mrd. USD (+3,73 USD pro Aktie) ein Jahr zuvor gestanden, wie der Airbus-Rivale mitgeteilt habe.Der befürchtete Gewinneinbruch nach den Flugverboten der so wichtigen 737-Max-Maschinen sei also eingetreten. Die ohnehin pessimistischen Umsatzprognosen seien sogar noch unterschritten worden. Airbus könne hingegen von dem Boeing-Dilemma profitieren.Ob und wann Boeings 737-Max-Serie wieder abheben dürfe, sei nach wie vor unklar. Zuletzt hätten Aufseher noch weitere Probleme festgestellt, wodurch eine Wiederzulassung länger dauern könnte. Boeing bringe die Zwangspause auch wegen zahlreicher Vorbestellungen in die Bredouille. Die Boeing-Aktie habe sich von ihrem Zwischentief bei 330 USD erholt und habe zuletzt mit einem technischen Widerstand bei 380 USD gekämpft.Nicht nur aufgrund der Probleme mit der 737 Max favorisiere "Der Aktionär" unter den beiden großen Flugzeugbauern weiterhin die Aktie von Airbus. Wer bei Boeing engagiert sei, sollte den Stopp bei 290 Euro knapp unterhalb des Juni-Tiefs ziehen, so Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Boeing-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:333,50 EUR -0,31% (24.07.2019, 15:06)