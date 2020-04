Börsenplätze Blueprint Medicines-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Blueprint Medicines-Aktie:

55,30 EUR +4,66% (03.04.2020, 16:10)



Nasdaq-Aktienkurs Blueprint Medicines-Aktie:

59,87 USD +4,87% (03.04.2020, 16:06)



ISIN Blueprint Medicines-Aktie:

US09627Y1091



WKN Blueprint Medicines-Aktie:

A14SDD



Ticker-Symbol Blueprint Medicines-Aktie:

2L9



Nasdaq Ticker-Symbol Blueprint Medicines-Aktie:

BPMC



Kurzprofil Blueprint Medicines Corp.:



Blueprint Medicines Corp. (ISIN: US09627Y1091, WKN: A14SDD, Ticker-Symbol: 2L9, Nasdaq-Symbol: BPMC) ist eine Biotech-Gesellschaft aus den USA. Blueprint Medicines gehört zu den führenden Spezialisten im zukunftsträchtigen Bereich der Präzisionsonkologie. (03.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Blueprint Medicines-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Biotech-Gesellschaft Blueprint Medicines Corp. (ISIN: US09627Y1091, WKN: A14SDD, Ticker-Symbol: 2L9, Nasdaq-Symbol: BPMC) unter die Lupe.Der Corona-Crash habe auch den Biotech-Sektor mit nach unten gezogen. Für große Pharma- und Biotech-Unternehmen könnte in den kommenden Wochen und Monaten damit die Stunde für potenzielle Übernahmen mit einem teils ordentlichen Discount schlagen. Weit oben auf der Liste des "Aktionär" rangiere unverändert Blueprint Medicines. Der jüngste Newsflow überzeuge.So habe die Gesellschaft vor Kurzem ein Update zum wohl wichtigsten Blueprint-Projekt veröffentlicht. Pralsetinib, ein RET-Inhibitor, welcher sämtliche Krebsarten mit dieser Genmutation adressiere, habe überzeugende Ansprechraten bei Schilddrüsenkrebs gezeigt. Blueprint Medicines plane darüber hinaus, einen Zulassungsantrag der Substanz im zweiten Quartal 2020 bei der FDA einzureichen. Für die Indikation nicht-kleinzelligen Lungenkrebs sei dies bereits erfolgt. Damit könnte Pralsetinib nach Avapritinib (Handelsname Ayvakit) das zweite Medikament des Biotech-Unternehmens auf dem Markt sein.Pralsetinib müsste sich dann im Falle einer Zulassung mit dem RET-Inhibitor von Eli Lilly messen. Der Pharma-Riese habe sich den Zugriff auf den konkurrierenden Wirkstoff LOXO-292 durch die milliardenschwere Übernahme von Loxo Oncology gesichert.Blueprint Medicines zähle zu den spannendsten Plattform-Biotech-Unternehmen im Forschungsbereich der Onkologie. Aktuell werde die Gesellschaft mit lediglich 3,2 Milliarden Dollar bewertet, größere Biotech- respektive Pharma-Unternehmen könnten Blueprint Medicines problemlos schlucken.Ausnahmslos risikobewusste Anleger gehen eine klein gehaltene Position auf den spannenden Player ein und spekulieren auf positive Studiendaten mit einem nachhaltigen Ausbruch über die Widerstandszone bei 60 Dollar, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link