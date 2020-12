Börsenplätze Blueprint Medicines-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Blueprint Medicines-Aktie:

102,05 EUR +1,19% (21.12.2020, 10:46)



Nasdaq-Aktienkurs Blueprint Medicines-Aktie:

123,64 USD +4,63% (18.12.2020, 22:00)



ISIN Blueprint Medicines-Aktie:

US09627Y1091



WKN Blueprint Medicines-Aktie:

A14SDD



Ticker-Symbol Blueprint Medicines-Aktie:

2L9



Nasdaq Ticker-Symbol Blueprint Medicines-Aktie:

BPMC



Kurzprofil Blueprint Medicines Corp.:



Blueprint Medicines Corp. (ISIN: US09627Y1091, WKN: A14SDD, Ticker-Symbol: 2L9, Nasdaq-Symbol: BPMC) ist eine Biotech-Gesellschaft aus den USA. Blueprint Medicines gehört zu den führenden Spezialisten im zukunftsträchtigen Bereich der Präzisionsonkologie. (21.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Blueprint Medicines-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Biotech-Gesellschaft Blueprint Medicines Corp. (ISIN: US09627Y1091, WKN: A14SDD, Ticker-Symbol: 2L9, Nasdaq-Symbol: BPMC) unter die Lupe.Das Übernahmekarussell drehe sich im Biotech-Sektor schneller denn je. Gefühlt vergehe keine Woche, in dem keine Transaktion verkündet werde. AKTIONÄR-Tipp Blueprint Medicines passe genau in das Beuteschema der Großen, auch wenn die Bewertung des Unternehmens in den letzten Wochen weiter in die Höhe geschnellt sei.Blueprint Medicines agiere im zukunftsträchtigen Markt der Präzisionsonkologie. Zwei Medikamente, Ayvakit und Gavreto, habe die Firma bereits erfolgreich zur Marktreife geführt. Ersteres könnte in Zukunft auch gegen eine seltene hämatologische Erkrankung namens Systemische Mastozytose zum Einsatz kommen.Bei der US-Gesundheitsbehörde FDA habe Blueprint Medicines nun einen Antrag auf Zulassungserweiterung für Ayvakit in dieser Indikation beantragt. Vor wenigen Wochen habe die Gesellschaft von der FDA zudem die Zulassung für Gavreto (Pralsetinib) zur Behandlung von Patienten mit fortgeschrittenem oder metastasiertem RET-mutiertem und RET-fusionspositivem Schilddrüsenkrebs erhalten. Der Schweizer Pharma-Konzern Roche habe im Juli bereits eine milliardenschwere Lizenz- und Kooperationsvereinbarung für den RET-Inhibitor mit Blueprint Medicines geschlossen.Charttechnisch sei der Weg bei der Aktie nach oben frei. Eine Übernahme wäre der krönende Abschluss eines Investments in Blueprint Medicines. Anleger sollten auf dem aktuellen Niveau jedoch nicht mehr zugreifen. Investierte lassen die Gewinne laufen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Seit AKTIONÄR-Empfehlung in Ausgabe 12/20 betrage das Kursplus knapp 100 Prozent. (Analyse vom 21.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link