Kurzprofil Blue Cap AG:



Blue Cap (ISIN: DE000A0JM2M1, WKN: A0JM2M, Ticker-Symbol: B7E) ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München. Seit 2006 investiert Blue Cap erfolgreich in mittelständische Nischenunternehmen. Die Investitionsidee besteht zumeist darin, gründer- oder technologiegeführte Unternehmen weiter zu entwickeln und dabei die Unternehmensidentität zu bewahren.



Die Strategie ist auf den Aufbau einer mittelständischen Unternehmensholding ausgerichtet. Im Gegensatz zu vielen fondsgestützten Beteiligungsgesellschaften ist Blue Cap nicht Exit getrieben. Die langfristige Wertentwicklung der Beteiligungsunternehmen steht im Vordergrund. (15.03.2017/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - Blue Cap-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Blue Cap-Aktie (ISIN: DE000A0JM2M1, WKN: A0JM2M, Ticker-Symbol: B7E) unter die Lupe.Die Münchner Beteiligungsgesellschaft Blue Cap erwarte laut Firmenchef Hannspeter Schubert für das Jahr 2017 einen Konzernumsatz von 160 Mio. Euro, ein EBITDA von 13 Mio. Euro und ein EBIT von 8 Mio. Euro. Die Industrie-Holding investiere in mittelständische Technologieunternehmen mit Umsätzen zwischen 20 und 100 Mio. Euro. 2016 sei die einst börsennotierte Neschen AG zu einem sehr günstigen Preis komplett übernommen worden. Diese Übernahme führe nun 2017 zu einem deutlichen Wachstum. An der Börse werde Blue Cap aktuell mit rund 40 Mio. Euro kapitalisiert. Binnen eines Jahres habe sich die Aktie verdoppelt. Für neue Käufe könnte Schubert eine Kapitalerhöhung platzieren. Angesichts der rasanten Kursentwicklung würde die Experten eine Kapitalmaßnahme nicht wundern.Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten, die Blue Cap-Aktie derzeit zu beobachten. (Analyse vom 15.03.2017)XETRA-Aktienkurs Blue Cap-Aktie:10,495 EUR +0,57% (15.03.2017, 10:41)