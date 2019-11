Grundsätzlich bestehe an den Kapitalmärkten die Gefahr, dass ein exogener Schock eine Flucht in qualitativ hochwertige, sichere Wertpapiere nach sich ziehen könnte. Das könnte zum Beispiel bei einem Scheitern der Handelsgespräche zwischen den USA und China passieren. Die grundsätzlich niedrigere Liquidität an den Börsen zum Ende des Jahres könnte zu einer übertriebenen Reaktion an den Märkten führen. Die Wahrscheinlichkeit dieses Krisen-Szenarios einzuschätzen, sei jedoch sehr schwierig.



Auch wenn die ökonomischen Risiken derzeit moderat erscheinen, Geldpolitik akkommodierend ist und Kreditrisiken beherrschbar erscheinen, sehen die Experten von BlueBay Asset Management dennoch ein Umfeld, in dem ESG-Risiken aufgrund der zunehmenden ökologischen und sozialen Sorgen der Menschen zunehmen. (15.11.2019/ac/a/m)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - Die Massenproteste in Asien, Südamerika und Europa scheinen eine gesellschaftliche Verschiebung auszudrücken, so Mark Dowding, Partner und Chief Investment Officer von BlueBay Asset Management.Die Jüngeren hätten das Gefühl, dass sie einen niedrigeren Lebensstandard als die Älteren erreichen werden. Das könnte in Zukunft zu Umwälzungen in der Politik führen. "Ok, Boomer" habe sich bereits als virale Internet-Phrase für einen abschätzigen Kommentar gegenüber der Nachkriegs-Baby-Boomer-Generation durchgesetzt. Aus Sicht der Investoren bedeute dies dass die Proteste wahrscheinlich nicht so schnell verschwinden werden. Der Druck auf Politiker, konkrete Aktivitäten zu starten, um den Klimawandel zu bekämpfen, werde wohl weiter zunehmen.