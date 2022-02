Tradegate-Aktienkurs Bloom Energy-Aktie:

17,13 EUR -1,32% (17.02.2022, 11:04)



NYSE-Aktienkurs Bloom Energy-Aktie:

19,76 USD -0,85% (16.02.2022, 22:00)



ISIN Bloom Energy-Aktie:

US0937121079



WKN Bloom Energy-Aktie:

A2JQTG



Ticker-Symbol Bloom Energy-Aktie:

1ZB



NYSE-Symbol Bloom Energy-Aktie:

BE



Kurzprofil Bloom Energy Corp.:



Bloom Energy Corp. (ISIN: US0937121079, WKN: A2JQTG, Ticker-Symbol: 1ZB, NYSE-Symbol: BE) ist ein US-Unternehmen, das Festoxid-Brennstoffzellentechnologie anbietet. Die Technologie von Bloom Energy erzeugt vor Ort Strom aus mehreren Brennstoffquellen. Bloom Energy entwickelte und vermietet den Bloom Energy Server, einen Kasten von der Größe zweier Kühlschränke mit mehreren Hochtemperatur-Brennstoffzellen zur stationären Stromversorgung. (17.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bloom Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Bloom Energy Corp. (ISIN: US0937121079, WKN: A2JQTG, Ticker-Symbol Deutschland: 1ZB, NYSE-Ticker-Symbol: BE) unter die Lupe.Bloom Energy habe am vergangenen Donnerstag mit der Veröffentlichung seiner Quartals- und Gesamtjahresergebnisse für eine positive Überraschung gesorgt. Die Bank of America habe daraufhin die Aktie auf "buy" hochgestuft und rechne auch 2022 mit guten Zahlen. Im Zuge dessen seien auch andere Brennstoffzellen-Aktien gestiegen.Die Analysten der Bank of America hätten das Ergebnis von Bloom Energy eine "untypisch starke finanzielle Leistung zum Jahresende" genannt. Sie würden zukünftig von "einer Reihe positiver Updates für das Gesamtjahr 2022" ausgehen.Am Dienstag hätten die Aktien von Bloom Energy, Plug Power und Ballard Power Systems allesamt fast 10% zugelegt. Das Papier von FuelCell Energy sei sogar mit einem Plus von 18% aus dem Handel gegangen. Die Anleger würden angesichts des positiven Analystenkommentars neue Hoffnung für den gesamten Wasserstoffsektor schöpfen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bloom Energy-Aktie: