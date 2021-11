NYSE-Aktienkurs Bloom Energy-Aktie:

34,29 USD -3,57% (09.11.2021, 22:10)



ISIN Bloom Energy-Aktie:

US0937121079



WKN Bloom Energy-Aktie:

A2JQTG



Ticker-Symbol Bloom Energy-Aktie:

1ZB



NYSE-Symbol Bloom Energy-Aktie:

BE



Kurzprofil Bloom Energy Corp.:



Bloom Energy Corp. (ISIN: US0937121079, WKN: A2JQTG, Ticker-Symbol: 1ZB, NYSE-Symbol: BE) ist ein US-Unternehmen, das Festoxid-Brennstoffzellentechnologie anbietet. Die Technologie von Bloom Energy erzeugt vor Ort Strom aus mehreren Brennstoffquellen. Bloom Energy entwickelte und vermietet den Bloom Energy Server, einen Kasten von der Größe zweier Kühlschränke mit mehreren Hochtemperatur-Brennstoffzellen zur stationären Stromversorgung. (10.11.2021/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Bloom Energy-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Chartanalyse die Aktie von Bloom Energy Corp. (ISIN: US0937121079, WKN: A2JQTG, Ticker-Symbol: 1ZB, NYSE-Symbol: BE) unter die Lupe."Zurück in der Erfolgsspur" - mit dieser Überschrift hätten die Analysten Ende Oktober bei der Bloom Energy-Aktie einen absoluten Prognosetreffer gelandet. Die lehrbuchmäßige abc-Korrektur, die seinerzeit beschriebene "bullishe" Keilformation sowie das Aufwärtsgap bei 22,15/24,87 USD hätten sich dabei als die erwarteten Katalysatoren erwiesen. Der Spurt über die Hochpunkte bei gut 28 USD - verstärkt durch ein Fibonacci-Level (28,55 USD) - unterstreiche die eingangs erwähnte Rückkehr in die Erfolgsspur. Das Hoch vom Oktober 2018 bei 38,00 USD definiere nun das nächste Anlaufziel, ehe das bisherige Allzeithoch vom Februar (44,95 USD) wieder in den Fokus rücke. Zusätzlicher Rückenwind komme vonseiten des trendfolgenden MACD. Gleichzeitig verfüge der Titel derzeit über eine sehr hohe Relative Stärke (Levy). Aber auch unter Money Management-Aspekten liefere der aktuelle Kursverlauf Investoren eine wichtige Orientierungshilfe.Zur Gewinnsicherung kann der Stopp-Loss für bestehende Engagements auf das Niveau der oben genannten Kumulationszone bei rund 28 USD nachgezogen werden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 10.11.2021)Börsenplätze Bloom Energy-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Bloom Energy-Aktie:29,05 EUR -1,86% (10.11.2021, 09:09)