Die großen Kryptowährungen würden sogar noch weniger Transaktionen pro Sekunde abwickeln. Bitcoin schaffe etwa fünf Transaktionen pro Sekunde, Ethereum rund 15. Und selbst die für das Internet der Dinge entwickelte IOTA komme nur auf geschätzte 45 Transaktionen pro Sekunde. "Das ist die tatsächliche Leistung derzeit, die theoretische Geschwindigkeit liegt oft höher", sage Falke.



So könnten im IOTA-Netz bis zu 800 Transaktionen pro Sekunde geschafft werden, bei Dash bis zu 1.500, bei Cardano 5.000 - beim Bitcoin aber nur sieben. "Dieser Geschwindigkeitsnachteil sorgt dafür, dass Blockchain-Technologie sich nicht so schnell an der Börse durchsetzen kann", so Falke. "Und zwar sowohl bei der Handelsinfrastruktur wie auch als Anlageklasse."



Denn die Börse denke nicht mehr in Sekunden, sondern in Mikro- und Nanosekunden. "Wir haben in den vergangenen Jahren eine atemberaubende Zunahme der Handelsgeschwindigkeiten gesehen", sage Falke. "Die Weiterentwicklung der Rechnerleistung ist gewaltig und bedeutet den Übergang von der Makro- zur Mikrobörse." Während in der Makrowelt ein typisches Portfolio nur wenige, große Positionen enthalte, die langfristig gehalten würden, bestehe ein Mikrowelt-Portfolio nur aus ständigem Handel.



Lange Haltedauern würden Portfolios dabei anfällig machen für Volatilität und Marktbewertungen genau wie auch vom Erfolg oder Misserfolg von Unternehmen und Managern. "Bei einer Haltedauer von wenigen Sekunden bis maximal 30 Minuten spielen diese Risiken in der Mikrowelt keine Rolle mehr", sage Falke. "Wir sehen hier tausende Einzelpositionen am Tag, die alle geöffnet und wieder geschlossen werden." Damit seien die zu erwartenden Gewinne oder Verluste je Position sehr gering, eine Position spiele in der Gesamtrisikobetrachtung eine geringe Rolle. Durch den sehr hohen Umsatz würden sich selbst kleinste Gewinne zu guten Ergebnissen addieren. "Dies zu schaffen bedeutet aber auch schnellste Umsetzung der von Maschinen getroffenen Entscheidungen", sage Falke. Das sei an den Börsen wie Xetra oder Euronext problemlos möglich. "Bei Kryptowährungen ist das so gut wie ausgeschlossen, weshalb sie auch als Anlageklasse hinterherhinken", so Falke. (19.05.2021/ac/a/m)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Blockchain gilt als Technologie mit einer großen disruptiven Kraft, so die Experten der Quant.Capital GmbH & Co. KG.Fälschungssicher, gefeit gegen Hackerangriffe, unbestechlich - eigentlich ein idealer Träger für Börsen und den Börsenhandel. "Was den Blockchains fehlt, ist Geschwindigkeit", sage Dr. Dieter Falke, Geschäftsführer der Quant.Capital GmbH & Co. KG. "Die Technik ist viel Mal zu langsam für den Börsenhandel."