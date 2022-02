Photo by Shubham Dhage on Unsplash

Die Blockchain Technologie hat in der Zwischenzeit also, aufgrund ihres enormen Marktwachstums, das Interesse als neuer Aktien Anlagetrend von Banken und Finanzdienstleister geweckt. Hinter den Blockchain Aktien verbergen sich Unternehmen, die im Bereich um die Blockchain tätig sind, so beispielsweise in der Beratung oder im Mining von Kryptowährungen. Zu den bekanntesten internationalen Konzernen zählen IBM, Nvidia, Meta und die US-amerikanische Supermarktkette Walmart.



Generell lassen sich Blockchain Aktien in folgende Arten unterteilen:



Investition in Blockchain Technologie: Unternehmen, die die Blockchain Technologie direkt anwenden und weiterentwickeln – Beispiel LeoNovus Inc.

Investition in Internettechnologie: Unternehmen, die Kryptos für das eigene Wachstum verwenden – Beispiel MIC AG.

Investition in Krypto Mining: Unternehmen, die in Rechenleistungen zur Erzeugung von Kryptos investieren – Beispiel HIVE Blockchain Technologies Ltd.

Investition in Kryptowährung: Unternehmen, die in Krypto Start-ups und Blockchain Firmen investieren – Beispiel RIOT Blockchain Inc.

Investition in Game- oder Namechanger: Unternehmen, die ihre interne Struktur umstellen, um am Blockchain Anlagetrend teilzuhaben – Beispiel Long Blockchain Corporation.

Investition in Blockchain Beratung: Unternehmen, die zur Blockchain Technologie beraten – Beispiel DigitalX Ltd.

Die Volatilität der Blockchain Aktien wird, wie die jeder anderen Aktie auch, von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Zum einen ist da der Wert und Nutzen des Blockchain Unternehmens, in das investiert wird. Da allerdings auch die Abhängigkeit der Technologie von der jeweiligen Kryptowährung noch gegeben ist, wirkt sich besonders der Marktwert der Kryptos auf den Wert der entsprechenden Blockchain aus. Die Akzeptanz der Kryptowährungen als Zahlungsmittel beispielsweise hatte einen enormen Effekt auf den Marktwert. Zahlungen mit Bitcoin und Co. vereinfachen viele Online Shopping- und Spielprozesse und treiben die Softwareentwicklung weiter voran. Die besten Bitcoin Casinos, wie das Playamo Casino beispielsweise, gelten technisch gesehen als die Modernsten auf dem Markt und beeinflussen damit die Bedeutung und den Wert von Bitcoin und deren Blockchain Technologie. Diese Casinos zeichnen sich vor allem durch hohe Sicherheitsstandards und Effizienz aus. Einen weiteren Schub erhielten Blockchain Aktien mit der Verkündigung, dass Microsoft für seine elektronischen Produkte in seinen Windows- und Xbox-Stores Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptiert.



Die Blockchain Aktien erheben ein neues Terrain auf dem Aktienmarkt und bieten daher viele neue lukrative Anlagemöglichkeiten. Jedoch sind Faktoren wie die rechtliche bzw. staatliche Anerkennung von Kryptos und ihren Blockchains weltweit noch nicht überall gegeben. Darüber hinaus stellt auch der enorme Energieverbrauch der Technologie eine weitere Herausforderung dar, die es zu bewältigen gibt. Allerdings bietet die Blockchain Technologie mit ihrer Flexibilität, Transparenz und Datensicherheit ein sehr großes Potenzial in der Zukunft vieler verschiedener Branchen. (16.02.2022/ac/a/m)





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Blockchain Technologie hat ihren Ursprung in der Generation von Kryptowährungen, wie Bitcoin und Ethereum. Die ihr zugrunde liegende Beschaffenheit als dezentrale Datenbank, dessen Netzwerk sich über viele Rechenzentren erstreckt, zeichnet sich dadurch aus, dass alle Einträge darin in Blöcken zusammengefasst sind. Diese Technologie findet mittlerweile Anwendung in ganz vom Finanzsektor unabhängigen Branchen, wie zum Beispiel in der Logistik, um interne betriebliche Abläufe zu optimieren.