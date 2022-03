Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Block Inc.:



Block Inc. (ehemals Square Inc.) (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) ist ein global tätiges Technologieunternehmen mit Schwerpunkt Finanzdienstleistungen. Das Unternehmen besteht aus Square, Cash App, Spiral, TIDAL und TBD54566975. Das Unternehmen entwickelt Tools, mit denen mehr Menschen Zugang zur Wirtschaft bekommen. Square unterstützt Verkäufer bei der Durchführung und Vergrößerung ihrer Geschäftstätigkeiten mit seinem integrierten Ökosystem aus Handelslösungen, Business-Software und Bankingservices. Mit Cash App kann jeder leicht Geld senden, ausgeben oder in Aktien oder Bitcoin investieren. Spiral (vormals Square Crypto) entwickelt und finanziert kostenlose Open-Source-Bitcoin-Projekte. Künstler nutzen TIDAL, um unternehmerischen Erfolg zu haben und sich auf umfassendere Weise mit ihren Fans zu verbinden. TBD54566975 arbeitet an einer offenen Entwicklerplattform, mit der der Zugang zu Bitcoin und anderen Blockchain-Technologien einfacher wird, ohne dass man eine Institution durchlaufen muss. (31.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Block-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Block Inc. (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) unter die Lupe.Die Aktie von Block (ehemals Square) sei in den letzten Monaten stark unter Druck geraten - womöglich zu stark. Auf dem aktuellen Niveau wittere Goldman Sachs-Analyst Michael Ng eine attraktive Einstiegschance und nehme das Fintech-Unternehmens mit einer neuen Kaufempfehlung wieder in die Bewertung auf.Das Unternehmen sei "gut aufgestellt", um von einer stärkeren Monetarisierung der CashApp zu profitieren, so der Experte. Er verweise in diesem Zusammenhang auf zusätzliche Funktionen wie zur Vorbereitung der Steuererklärung, zum Handel mit Aktien und Bitcoin oder für Kartenzahlungen im stationären Handel.Zudem dürften Netzwerkeffekte der beliebten Peer-to-Peer-Payment-App weiterhin stetige Nutzerzuwächse bescheren und die mittlerweile abgeschlossene Übernahme der australischen "Buy now, pay later"-Plattform Afterpay auch für Wachstum sorgen. Zu guter Letzt verweise der Experte auf anhaltende Marktanteilsgewinne im Händler-Geschäft, dem zweiten wichtigen Standbein von Block.Vor diesem Hintergrund habe er die Block-Aktie mit einem "buy"-Rating und einem Kursziel von 173 USD neu in die Bewertung aufgenommen. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau entspreche das rund 25% Kurspotenzial. Die von Bloomberg befragten Analysten seien mit einem 12-Monats-Kursziel von 178,70 USD im Schnitt aber noch etwas optmistischer.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Block.