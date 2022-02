Tradegate-Aktienkurs Block-Aktie:

98,34 EUR -0,43% (10.02.2022, 11:47)



NYSE-Aktienkurs Block-Aktie:

112,84 USD +10,31% (09.02.2022, 22:02)



ISIN Block-Aktie:

US8522341036



WKN Block-Aktie:

A143D6



Ticker-Symbol Block-Aktie:

SQ3



NYSE-Symbol Block-Aktie:

SQ



Kurzprofil Block Inc.:



Block Inc. (ehemals Square Inc.) (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) ist ein global tätiges Technologieunternehmen mit Schwerpunkt Finanzdienstleistungen. Das Unternehmen besteht aus Square, Cash App, Spiral, TIDAL und TBD54566975. Das Unternehmen entwickelt Tools, mit denen mehr Menschen Zugang zur Wirtschaft bekommen. Square unterstützt Verkäufer bei der Durchführung und Vergrößerung ihrer Geschäftstätigkeiten mit seinem integrierten Ökosystem aus Handelslösungen, Business-Software und Bankingservices. Mit Cash App kann jeder leicht Geld senden, ausgeben oder in Aktien oder Bitcoin investieren. Spiral (vormals Square Crypto) entwickelt und finanziert kostenlose Open-Source-Bitcoin-Projekte. Künstler nutzen TIDAL, um unternehmerischen Erfolg zu haben und sich auf umfassendere Weise mit ihren Fans zu verbinden. TBD54566975 arbeitet an einer offenen Entwicklerplattform, mit der der Zugang zu Bitcoin und anderen Blockchain-Technologien einfacher wird, ohne dass man eine Institution durchlaufen muss. (10.02.2022/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Block: 30 Prozent Kursverlust allein in diesem Jahr! AktienanalyseDer Bezahldienst PayPal (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) wurde stark abgestraft, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Bei Kursen um 120 Dollar liege die Aktie inzwischen mehr als 60 Prozent unter ihrem Hoch, nachdem der Gewinn sich im vierten Quartal halbiert habe und die Gesellschaft mit ihrer Guidance für 2022 deutlich unter den Erwartungen der Analysten gelegen habe.Im Sog des PayPal-Crashs sei es auch bei anderen Fintech-Aktien zu einer weiteren Abverkaufswelle gekommen - allen voran bei Block (früher Square) (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ). Die von Twitter-Gründer Jack Dorsey geführte Firma komme zwar erst am 24. Februar mit Zahlen, aber die Börse habe ihr Urteil schon gefällt: Rund 30 Prozent Kursverlust allein in diesem Jahr, so dass Block inzwischen nur noch etwa mit dem 3,5-fachen Umsatz bezahlt werde und auf dieser Basis nur halb so teuer sei wie PayPal. Gleichzeitig sei Block mit seinen mobilen Zahlungslösungen für Händler, der in den USA immens erfolgreichen CashApp sowie den Vorstößen in die Wachstumsfelder BNPL (Buy now, pay later) und Kryptowährungen mindestens so gut positioniere.Wann die gefallenen Fintech-Aktien einen Boden finden würden, lasse sich schwer prognostizieren. Sicher dagegen erscheint, dass man diesen Boden als Anleger kaum exakt erwischen wird, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 05/2022)Börsenplätze Block-Aktie: