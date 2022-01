Wien (www.aktiencheck.de) - Und schon wieder Wachstumsschlusslicht in Österreich. Wie bereits im Schlussquartal des Jahres 2020 fiel der konjunkturelle Kälteeinbruch auch in Q4 21 mit -2,2% p.q. ungleich deutlicher aus als in der Eurozone (+0,3% p.q.), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).



Maßgeblich dafür sei einmal mehr der Lockdown. Erschwerend hinzu sei jedoch die Schwäche von Industrie und Bau gekommen. Denn Lieferengpässe & Co hätten dafür gesorgt, dass sich die Industrie von einem Konjunkturmotor zum konjunkturellen Bremsklotz gewandelt habe. (31.01.2022/ac/a/m)





