In einer frühen Bullenmarktphase sei der jüngste Bärenmarkt stets fest in den Köpfen der Anleger verankert. Viele würden einen Großteil des neuen Bullenmarkts damit verbringen, nach einer Wiederholung dessen zu suchen, was den letzten Bärenmarkt verursacht habe. Man versuche, "den letzten Krieg noch einmal zu führen". Im Anschluss an das Platzen der Technologie-Blase zur Jahrtausendwende hätten sich von 2002 bis 2007 alle Augen auf die Technologieaktien konzentriert. Allerdings sei der nächste Bärenmarkt nicht durch Tech-Euphorie verursacht worden. Auch der Bullenmarkt von 2009 bis 2020 sei von der Suche nach einer "Wiederholung von 2008" oder der nächsten "Lehman-Situation" durchgehend geprägt gewesen. Konjunkturelle Rücksetzer, Staatsverschuldung und ungelöste Probleme im Finanzsektor hätten keine dynamischen Fortschritte bei der Marktstimmung erlaubt. Im Grunde hätten sich die Köpfe der Anleger nie von den Altlasten der Finanzkrise vollständig befreien können, bis COVID-19 dem offiziellen Zyklus ein jähes Ende bereitet habe. Diese permanente Alarmbereitschaft im längsten Bullenmarkt der Geschichte dürfte viele Anleger wertvolle Kursgewinne gekostet haben.



Immer wenn sich die gesamte Investmentwelt auf ein bestimmtes Thema einschieße, verliere dieses an Durchschlagskraft, um die Märkte nachhaltig zu bewegen. Das Überraschungspotenzial sei irgendwann ausgeschöpft. Dieses Prinzip könne man durchaus auch auf COVID-19 anwenden. Es sei nicht die Existenz des Virus selbst gewesen, die den Bärenmarkt 2020 verursacht habe, es sei die Entscheidung gewesen, die gesamte Wirtschaft der Industrieländer für mehrere Wochen abzuschalten. Die Aktienmärkte seien gezwungen gewesen, den stärksten wirtschaftlichen Rückgang der modernen Historie umgehend einzupreisen.



Die Erinnerung daran sei immer noch sehr präsent, neue Infektionen und wirtschaftliche Einschränkungen seien immer noch Realität - jeder rechne damit, dass COVID-19 gesellschaftlich und wirtschaftlich für weiteres Ungemach sorgen werde. Wie groß wäre also die Überraschung, wenn es tatsächlich dazu komme? Natürlich müssten Aktienmärkte dieser Entwicklung angemessen Rechnung tragen, für einen "unerwarteten Keulenschlag", der Märkte langfristig aus dem Tritt bringe, sei jedoch das negative Überraschungspotenzial aus heutiger Sicht nicht ausreichend.



Zwei aufeinanderfolgende Bärenmärkte hätten selten dieselbe Ursache. Während viele Marktteilnehmer in dieser üblen Vergangenheit mental stecken bleiben würden, werde das negative Überraschungspotenzial für dieses "alte Thema" signifikant verringert. Gleichzeitig gelinge es anderen negativen Entwicklungen, sich abseits vom übergeordneten Fokus auszubilden. Es lohne sich also, wachsam zu bleiben. Aber wer zu wachsam sei, werde mit der langfristigen Marktentwicklung niemals Schritt halten können. Mut sei lohnender als Dauerskepsis. (09.07.2020/ac/a/m)





Rodenbach (www.aktiencheck.de) - Trotz der dynamischen Erholungsbewegung an den weltweiten Aktienmärkten sind viele Anleger weiterhin besorgt, so die Experten von Grüner Fisher Investments.COVID-19 sei keineswegs überstanden, wie die neuesten Infektionszahlen weltweit zeigen würden. Die gefürchtete zweite Welle sei ein häufiger Diskussionsgegenstand und die Sorgen würden bleiben: Werde ein erneuter Lockdown in dieser Form die gebeutelte Weltwirtschaft endgültig in die Knie zwingen? Selbst die Suche nach weiteren Erkrankungen mit "Pandemie-Potenzial" wie die Schweinegrippe rücke erneut in den Fokus. So schnell werde sich die Marktstimmung nicht von der COVID-19-Thematik lösen können, unabhängig von der kurzfristigen Kursentwicklung.