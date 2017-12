Casinoaktien als Alternative

Wachstum bei Online-Glücksspiel ungebrochen

Was sollten Investoren beim Kauf von Casinoaktien beachten?

Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Viele Experten sind sich sicher: Die Kurse der meisten Aktien sind aktuell überbewertet. Irgendwann wird die Blase platzen. Makroökonomisch betrachtet, heißt das nichts anderes, dass die Werte vieler Unternehmen bereits über ihrem sogenannten inneren Wert liegen. Die Summe der Aktienwerte liegt also über der für einen zukünftigen Zeitraum prognostizierten Ertragskraft der Unternehmen. Dennoch lassen sich die Anleger nicht abhalten, kräftig weiter in Aktien zu investieren und glauben an weitere Kurssteigerungen. Der Erfolg gibt ihnen bislang recht. Nachdem bereits letztes Jahr die 10.000er-Marke beim DAX überschritten wurde, scheint der Lurs in der Fantasie vieler Investoren scheinbar ohne jeden Halt stramm auf die 15.000er-Marke zuzugehen. Skeptischere Anleger, die bereits das Ende der Party kommen sehen, suchen bereits nach Alternativen, um einem möglichen kollektiven Anwärtsstrudel die Stirn bieten zu können. Casinoaktien könnten dazu zählen.Natürlich sind auch Aktien von Casinobetreiber nicht frei von Risiken. Allerdings konnte die Branche in den letzten fünf Jahren überdurchschnittlich zulegen. Beispiel GVC Holdings WKN: A1CWWN. Der Anbieter von Online Casinos wie dem renommierten CasinoClub hat in den letzten Jahren neben dem Online-Casinogeschäft auch den boomenden Sportwettenmarkt für sich entdeckt und befindet sich kräftig auf Wachstumskurs. Die Einverleibung von Bwin im Jahr 2015 gab der Aktie einen Schub, der bis heute anhält. Der Kurs des an der Londoner Stock Exchange gehandelten Unternehmens stieg seit Ende 2014 um gut 70%. Allein in den vergangenen 12 Monaten betrug das Plus über 35%. Ein weiterer Stern am Aktienmarkt ist die 888 Holdings, WKN: A0F640. Im Drei-Jahres-Zeitraum konnte die 888-Aktie eine Steigerung von über 80% verbuchen. Das vergangene Jahr verlief mit einem Plus von knapp 30% ebenfalls äußerst zufriedenstellend. Aber auch der deutsche Sportwetten- und Online-Casinoanbieter Bet-at-home WKN: A0DNAY, gelistet an der Frankfurter Börse legte in den vergangenen fünf Jahren eine beeindruckende Performance hin. Nachdem der Kurs vor einigen Monaten gegenüber seinem Börsengang zum Jahresbeginn 2013 schon die 1.000%-Marke geknackt hatte, hat sich der Kurs derzeit bei einem Plus von 800% eingependelt. Die Steigerung in 2017 fiel mit etwa 28% ebenfalls sehr gut aus.Die Aussichten für Online-Casinos dürften auch in den kommenden Jahren rosig sein. Die Branche kann sich über einen wachsenden Zustrom an Neukunden freuen. Das liegt einerseits an der Professionalisierung, die in den vergangenen Jahren durch die Branche gefegt ist, aber auch an der besseren Verfügbarkeit der Casinoangebote durch ein schnelleres Internet und der mittlerweile voll ausgereiften Smartphone-Technologie, die beste Casinounterhaltung auch mobil möglich macht. Hinzu kommt, dass Einsätze an den bunten Spielautomaten wie Phantom of the Opera oder Gonzo's Quest sowie an den Poker- oder Roulette-Tischen mittlerweile nicht nur salonfähig, sondern regelrecht zum Trend geworden sind. Viele Leute verabreden sich sogar regelmäßig, um gemeinsam zu spielen und an den Turnieren und Gewinnspielen der Gamlbling-Anbieter teilzunehmen. Die Online-Casinos müssen ihren Mitgliedern umgekehrt auch einiges bieten, um sie für sich zu gewinnen und vor allem auch zu halten. Dazu gehört ein umfassendes und leicht zu bedienenden Casino-Setting mit vielen Video-Slots , Jackpots und klassischen Spielautomaten, Live-Casinos, in denen sich Spieler für das besondere Casinoerlebnis direkt an die Spieltische in echten Spielbanken schalten können, aber auch Freispiele und ein Willkommensbonus bei der Anmeldung. Letzterer kann bei einigen Anbietern schon mal 1.000 EUR und mehr betragen. Wer Casinoplayer längerfristig an sich binden will, muss aber auch Treue- und VIP-Programme offerieren, bei denen sich die Spieler Cash Backs und andere Belohnungen für ihren Einsatz abholen können.Grundsätzlich gelten auch für Aktien von Online-Gambling-Anbietern die allgemeinen Regeln für Aktieninvestments. Allerdings sind einige Besonderheiten zu berücksichtigen. Die Anleger sollten sich in jedem Fall anschauen, ob bereits Casinolizenzen für die EU vorhanden sind, um den Spielern hierzulande auch in der Zukunft legales Spielen zu ermöglichen. Online-Casino-Anbieter, die bis dato in Großbritannien registriert waren, verlagern mittlerweile ihren Sitz in die Europäische Union, um den Auswirkungen des Brexits zu begegnen. Das Casinoangebot sollte zudem breit gefächert und auch auf dem Handy verfügbar sein, sodass eine möglichst breite Zielgruppe, darunter auch Frauen oder Highroller angesprochen werden. Wichtig ist außerdem, dass die Zahlungsabwicklung professionell stattfindet und viele Zahlungsmethoden zur Verfügung stehen. (27.12.2017/ac/a/m)