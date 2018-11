Im November habe es einige plötzliche Einbrüche am Bondmarkt gegeben, zum Beispiel einen Rückgang um 26% bei General Electric, weil das Unternehmen mehr Kapital benötige, oder bei British American Tobacco aufgrund möglicher strengerer Vorschriften für Zigaretten in den USA. Auch von einigen italienischen Emittenten hätten die Märkte Abstand genommen, vor allem aufgrund des Haushaltsstreits Italiens mit der EU.



Infrastrukturunternehmen wie die Genossenschaft Muratori & Cementisti würden unter den strukturellen Problemen des Sektors und den Kürzungen der öffentlichen Ausgaben leiden. Einige dieser Anleihen seien vielleicht überverkauft worden, weil die Märkte übertrieben pessimistisch gewesen seien, aber andere seien jetzt aus gutem Grund billig. Anleger müssten bei jedem Einzelfall entscheiden, ob Preis und Wert zusammenpassen würden - wie Verbraucher am Black Friday.



Gegenüber dem US-Dollar seien die Währungen vieler Schwellenländer regelrecht abgestürzt - vor allem im vergangenen Sommer, als die Verschlechterung der türkischen und argentinischen Wirtschaft zur Schlussverkaufsstimmung in der gesamten Anlageklasse geführt habe. Laut der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) - auch bekannt als die Bank der Zentralbanken - hätten die jüngsten Schritte die effektiven Wechselkurse einige Währungen nach unten gezogen. Manche Investoren würden deshalb glauben, dass diese nun wieder einen gewissen Wert besitzen würden. Tatsächlich seien nach Ansicht der BIZ nun die Türkei und Argentinien die am besten bewerteten Schwellenländerwährungen.



Doch nicht alle Währungen seien billig zu haben: Nach Ansicht der BIZ sei der Peruanische Sol sogar überbewertet, vielleicht aufgrund der soliden Wirtschaft Perus: Diese wachse jährlich um 2,3%, während das Leistungsbilanzdefizit bei moderaten 1,4% des BIP liege. Die Inflation sei mit 1,3% ebenfalls bescheiden. Peru, wie der Nachbar Chile ein führender Kupferexporteur, verzeichne seit acht Monaten in Folge ein Investitionswachstum. Aber auch hier gelte: Qualität sei nicht das einzige Kaufkriterium. Entscheidend sei der Preis. (23.11.2018/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Black Friday und Cyber Monday sind das neue Weihnachten, so die Experten von M&G Investments.Was als US-Phänomen begonnen habe, bringe inzwischen auch den deutschen Einzelhandel in Stimmung. Aber nicht nur die Verbraucher würden dieser Tage auf Einkaufstour gehen, auch Anleger seien auf Schnäppchenjagd. Vor allem Value-Investoren würden nach dem jüngsten Ausverkauf an der Börse wieder Perlen fürs Portfolio finden. Hier seien einige Ideen von M&G Investments: S&P 500-Index unter seinem 200-Tage-Durchschnitt, was den Pessimisten Oberwasser gebe. Doch das bedeute nicht, dass der Markt jetzt billig geworden sei. Tatsächlich werde es wohl vor allem heißen, dass die Volatilität noch weiter steige. Diese Kursschwankungen könnten aktive Value-Investoren nutzen, um ein Schnäppchen zu machen.