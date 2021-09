Was ist der Black Friday?

Seit wann gibt es den Black Friday?

Eigentlich ist der Black Friday negativ geprägt gewesen, denn dieser Tag entstammt dem Börsencrash im Jahr 1929. Die Menschenansammlungen auf den Straßen haben von weitem nämlich ausgesehen wie ein schwarzer Fleck, daher hatte sich dieser Begriff etabliert.



Zum Crash kam es, als die Banken in den USA kollabierten. Daraufhin haben die Menschen noch versucht ihr Geld abzuheben, was teilweise auch gelungen ist. Die Menschen kamen damit in einen Kaufrausch, welcher womöglich auch von Panik geprägt war.



Andere sehen die Begrifflichkeit aber aus einer anderen Perspektive. Durch den Kaufrausch haben die Händler eben keine roten Zahlen mehr geschrieben, sondern schwarze Zahlen. Man sagt so auch, dass die Händler bereits "schwarze Hände" bekommen haben, aufgrund des vielen Geldzählens, da sich die Druckerschwärze von den Banknoten gelöst hatte.



Seit diesem Tag kam es offenbar zu einer Tradition, welche auch heute noch gerne gefeiert wird. In Deutschland gibt es den Black Friday in dieser Form erst seit 2013. Apple war 2006 eines der ersten US-Konzerne, welche damit begonnen haben. Sie nannten das aber Shopping-Day statt "Black Friday".



Was ist der Sinn hinter dem Black Friday?

Der Sinn hinter dem Black Friday ist es, dass der Handel angekurbelt wird, dabei ist es in erster Linie zweitrangig, ob es sich um den stationären Handel oder um einen Onlineshop handelt. Die Kunden erwarten dabei stets ein wahres Fest bezüglich hoher Rabatte.



Das Einkaufsverhalten ändert sich an diesem Tag gänzlich, eben weil auch in Deutschland häufig ein Urlaubstag verwendet wird. Auf Preise wird aufgrund der Euphorie kaum noch geachtet. Es geht nur darum, dass von so vielen Rabatte wie nur möglich profitiert wird.



Aufgrund der Corona-Pandemie ist dies mancherorts vielleicht sogar ein Faktor, wodurch sich ein Händler wieder erholen könnte. Durch die Maßnahmen wurde der Einzelhandel massiv eingeschränkt, wodurch teilweise kein Umsatz erzielt werden konnte. (08.09.2021/ac/a/m)









