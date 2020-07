Börsenplätze BlackRock-Aktie:



BlackRock, Inc. (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE Ticker-Symbol: BLK) ist ein international tätiges Investmentunternehmen und gilt als einer der größten Anbieter von Anlageverwaltungs-, Beratungs- und Risikomanagementlösungen. BlackRock operiert als Treuhänder und Partner, handelt ausschließlich im Auftrag seiner Kunden und führt keine eigenen Wertpapier-Positionen. Der Konzern betreibt Tochtergesellschaften und damit verbundene Niederlassungen in vielen Bundesstaaten der USA sowie in Europa und Asien. (16.07.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BlackRock-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die BlackRock-Aktie ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE Ticker-Symbol: BLK) unter die Lupe.Goldman Sachs habe einst als die mächtigste Institution an der Wall Street gegolten. Der Gewinnsprung in Q2 untermauere, dass die Investmentbank noch immer wisse, wie es gehe. Der Einfluss werde den Goldmännern aber zunehmend streitig gemacht. Der neue Player heiße BlackRock und habe bisher eher im Schatten agiert. Dabei sei der Konzern die Nr. 1 in einem riesigen Zukunftsmarkt.BlackRock sei der weltgrößte Vermögensverwalter und habe zum Ende des ersten Quartals 6,47 Bio. Dollar betreut. Das sei mehr als zwei Mal die jährliche Wirtschaftsleistung von Deutschland. Im Vergleich zum letzten Quartal 2019 sei das aber ein deutlicher Rückgang um 12,9 Prozent gewesen, denn die Coronakrise mache auch vor der Nr. 1 nicht Halt.Am Freitag, 17. Juli, lege BlackRock nun seine Bilanz für das Q2 vor. Die Prognosen der Analysten würden von einem Gewinnanstieg auf 6,97 Dollar je Aktie nach 6,41 Dollar vor einem Jahr ausgehen. Damit hätte BlackRock auch mehr als in Q1/2020 verdient (6,60 Dollar je Aktie).Der Fokus werde wie immer auch auf dem insgesamt verwalteten Vermögen liegen: Die Marke von sieben Billionen Dollar könnte laut dem Analysten-Konsens wieder geknackt werden. Nach 6,47 Bio. Dollar in den ersten drei Monaten dieses Jahres werde ein Sprung auf 7,19 Bio. Dollar erwartet. Dazu beitragen sollten auch Nettokapitalzuflüsse von geschätzt 78,0 Mrd. Dollar, nachdem Anleger im letzten Quartal größere Beträge abgezogen hätten.DER AKTIONÄR habe die BlackRock-Aktie auf seiner Empfehlungsliste und halte sie für ein Basisinvestment im Finanzsektor. Mutige Anleger können noch vor den Zahlen aufspringen, alle anderen warten ab, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Der Stopp liege bei 400,00 Euro. (Analyse vom 16.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link