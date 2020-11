XETRA-Aktienkurs BlackRock-Aktie:

Kurzprofil BlackRock Inc.:



BlackRock, Inc. (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK) ist ein international tätiges Investmentunternehmen und gilt als einer der größten Anbieter von Anlageverwaltungs-, Beratungs- und Risikomanagementlösungen. BlackRock operiert als Treuhänder und Partner, handelt ausschließlich im Auftrag seiner Kunden und führt keine eigenen Wertpapier-Positionen. Der Konzern betreibt Tochtergesellschaften und damit verbundene Niederlassungen in vielen Bundesstaaten der USA sowie in Europa und Asien. (09.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BlackRock-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die BlackRock-Aktie ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK) unter die Lupe.BlackRock habe wieder Oberwasser. Nach dem scharfen Einbruch im März habe sich die Aktie stark erholt und vergangene Woche ein neues Allzeithoch ausgebildet. Der Sieg von Biden bei den US-Präsidentschaftswahl dürfte die Rally weiter anschieben. Ohnehin brumme das Geschäft mit ETFs, aber eine besondere Form der Fonds dürfte nun ordentlich Rückenwind bekommen.Mit fast acht Billionen Dollar Assets under Management sei BlackRock mit Abstand der größte Vermögensverwalter der Welt. Die Nettozuflüsse in Anlageprodukte hätten mit 97,6 Milliarden Dollar im abgelaufenen dritten Quartal erreicht, was deutlich mehr gewesen sei, als von Analysten erwartet. Die Hälfte davon sei auf das bekannte ETF-Geschäft iShares entfallen. Mittlerweile ziehe dabei ein neues Segment, ESG, deutlich an.ESG sei die Abkürzung für Environment, Social, Governance, und umfasse kurzgesagt Anlagegrundsätze für nachhaltiges Investieren mit einem Fokus auf den Klimawandel. Diese Kriterien würden durch regulatorische Anpassungen immer mehr Gewicht finden, auch in den Portfolios der Profianleger. Weltweit seien im dritten Quartal 145 Milliarden Dollar in nachhaltige Fonds investiert gewesen. Im Hinblick auf das insgesamt investierte Vermögen mute das nach nicht viel, aber die Wachstumsrate der ESG-Investments sei beachtlich. Innerhalb eines Jahres hätten sich die investierten Vermögenswerte verdoppelt. BlackRock gehöre zu den Marktführern.Wer noch nicht investiert ist, kann noch zukaufen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Das Kursziel belaufe sich vorerst auf 600 Euro. Ein Stopp werde bei 400 Euro platziert. (Analyse vom 09.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BlackRock-Aktie: