Börsenplätze BlackRock-Aktie:



XETRA-Aktienkurs BlackRock-Aktie:

589,50 EUR +1,80% (08.12.2020, 11:29)



Tradegate-Aktienkurs BlackRock-Aktie:

584,90 EUR -0,17% (08.12.2020, 14:47)



NYSE-Aktienkurs BlackRock-Aktie:

709,49 USD +0,86% (07.12.2020, 22:10)



ISIN BlackRock-Aktie:

US09247X1019



WKN BlackRock-Aktie:

928193



Ticker-Symbol BlackRock-Aktie:

BLQA



NYSE-Symbol BlackRock-Aktie:

BLK



Kurzprofil BlackRock Inc.:



BlackRock, Inc. (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK) ist ein international tätiges Investmentunternehmen und gilt als einer der größten Anbieter von Anlageverwaltungs-, Beratungs- und Risikomanagementlösungen. BlackRock operiert als Treuhänder und Partner, handelt ausschließlich im Auftrag seiner Kunden und führt keine eigenen Wertpapier-Positionen. Der Konzern betreibt Tochtergesellschaften und damit verbundene Niederlassungen in vielen Bundesstaaten der USA sowie in Europa und Asien. (08.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BlackRock-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die BlackRock-Aktie ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK) unter die Lupe.Die Corona-Pandemie sei der ultimative Test für ETFs gewesen. Kritiker hätten befürchtet, dass es bei Marktturbulenzen zu größeren Problemen bei der Preisabbildung und dem Handel kommen könnte. Im Frühjahr sei genau das nicht passiert. Damit werde die Position von BlackRock, der Nummer eins bei ETFs weltweit, weiter gestärkt. Die Aktie sei noch lange nicht am Ende der Fahnenstange angekommen.Im laufenden Jahr habe die Aktie 42 Prozent Performance eingesammelt und habe den S&P 500, der 14 Prozent geschafft habe, deutlich geschlagen. Auch Konkurrenten wie T. Rowe Price oder Invesco hätten da nicht mithalten können. Der Erfolg komme nicht von ungefähr, denn inzwischen verwalte der Konzern annähernd acht Billionen Dollar.Die Bewertung anhand des KGV sei mit 20 nicht günstig. Die Peers würden im Schnitt nur auf 17 kommen. Jedoch habe BlackRock als Platzhirsch mehrere Gewinnmaschinen im Konzern: Die 2,3 Billionen schweren ETFs in der Sparte iShares, Provisionen von aktiv gemanagten Fonds und die Risikoanalyse-Plattform Aladdin. Sehr vielversprechend sei auch das Thema nachhaltiges Investieren.Morningstar erwarte für die nächsten fünf bis zehn Jahre bei BlackRock ein Assetwachstum von drei bis fünf Prozent. Für die Gesamtbranche werde hingegen kein Wachstum prognostiziert. Mit einem Marktanteil von 35 Prozent sei man weltweit bei ETFs die Nummer eins. Da die Durchdringung bei Aktien aber erst fünf und bei Anleihen ein Prozent betrage, seien die theoretischen Zuwachsraten gigantisch.Anleger nutzen Schwächephasen zum Kauf der BlackRock-Aktie, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link