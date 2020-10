XETRA-Aktienkurs BlackRock-Aktie:

BlackRock, Inc. (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK) ist ein international tätiges Investmentunternehmen und gilt als einer der größten Anbieter von Anlageverwaltungs-, Beratungs- und Risikomanagementlösungen. BlackRock operiert als Treuhänder und Partner, handelt ausschließlich im Auftrag seiner Kunden und führt keine eigenen Wertpapier-Positionen. Der Konzern betreibt Tochtergesellschaften und damit verbundene Niederlassungen in vielen Bundesstaaten der USA sowie in Europa und Asien. (13.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BlackRock-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die BlackRock-Aktie ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK) unter die Lupe.Die US-Bilanzsaison werde neben der größten US-Bank JPMorgan vom Vermögensverwalter BlackRock eröffnet. Die Zahlen könnten sich mehr als sehen lassen. Im schwierigen Umfeld der Pandemie gelinge es dem Finanzkonzern einmal mehr die Erwartungen des Marktes zu schlagen. Die verwalteten Vermögen würden gigantische Ausmaße annehmen.Das bereinigte EPS habe in Q3 9,22 Dollar erreicht und damit deutlich über den Prognosen der Analysten (7,78 Dollar) gelegen. Im Vergleichszeitraum vor einem Jahr habe der Wert nur bei 7,15 Dollar gelegen. Der Nettogewinn sei um 27 Prozent geklettert und habe 1,42 Milliarden Dollar erreicht (Vorjahr: 1,12 Milliarden, Prognose 1,2 Milliarden). Damit beweise BlackRock, dass die Krise auch eine Chance sein kann, gerade für Vermögensverwalter.Die verwalteten Assets hätten mit 7,81 Billionen Dollar gar einen neuen Rekordstand erreicht und seien um satte zwölf Prozent gegenüber dem Q3/2019 gestiegen. Damit zeige sich auch eine Trendwende bei den aktiv gemanagten Produkten: Nach nur 741 Millionen Dollar vor einem Jahr seien nun 47,0 Milliarden neue Gelder in diese Anlageklasse geflossen. Bei langfristigen Finanzprodukten hätten sich die Zuflüsse von 52,3 auf 98 Milliarden Dollar verdoppelt. Im wichtigen Geschäft mit ETFs seien 50,5 Milliarden Dollar eingesammelt worden.Anleger sollten kein Stück aus der Hand geben und den Stopp bei 400,00 Euro beachten, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BlackRock-Aktie: