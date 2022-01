XETRA-Aktienkurs BlackRock-Aktie:

808,40 EUR -0,17% (04.01.2022, 11:35)



Tradegate-Aktienkurs BlackRock-Aktie:

808,60 EUR +0,20% (04.01.2022, 11:35)



NYSE-Aktienkurs BlackRock-Aktie:

911,73 USD -0,42% (03.01.2022)



ISIN BlackRock-Aktie:

US09247X1019



WKN BlackRock-Aktie:

928193



Ticker-Symbol BlackRock-Aktie:

BLQA



NYSE-Symbol BlackRock-Aktie:

BLK



Kurzprofil BlackRock Inc.:



BlackRock, Inc. (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK) ist ein international tätiges Investmentunternehmen und gilt als einer der größten Anbieter von Anlageverwaltungs-, Beratungs- und Risikomanagementlösungen. BlackRock operiert als Treuhänder und Partner, handelt ausschließlich im Auftrag seiner Kunden und führt keine eigenen Wertpapier-Positionen. Der Konzern betreibt Tochtergesellschaften und damit verbundene Niederlassungen in vielen Bundesstaaten der USA sowie in Europa und Asien. (04.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BlackRock-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die BlackRock-Aktie (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.BlackRock sei der größte Vermögensverwalter der Welt und gerade bei passiven Indexfonds (ETFs) das Maß aller Dinge. Auch in Europa sei man bisher Marktführer gewesen. Doch der Rivale Amundi aus Frankreich setze zum Überholmanöver durch eine kluge Übernahme an. Auch die Bewertung der Franzosen sei deutlich günstiger.Amundi habe den Abschluss der Übernahme von Lyxor bekannt gegeben. Der Deal habe damit zwei Monate früher als gedacht abgeschlossen werden können. Lyxor gelte als einer der Pioniere auf dem europäischen ETF-Markt. Die ehemalige Asset-Management-Sparte der Société Générale ergänze sehr gut das Portfolio von Amundi. Gezahlt worden seien 825 Millionen Euro in bar.Lyxor sei der drittgrößte Player bei passiven Fonds auf dem Kontinent und nach eigenen Angaben lägen zwei Drittel des verwalteten Vermögens in ETFs. Amundi steige laut Konzernangaben zum größten ETF-Anbieter in Europa auf und würde damit BlackRock überholen.Charttechnisch notiere der Kurs aktuell unter dem GD50 bei 74,25 Euro. Neueinsteiger sollten den Bruch des gleitenden Durchschnitts abwarten. Dividendenjäger sollten bei dem Papier auf ihre Kosten kommen. Investierte bleiben dabei und beachten den Stopp bei 65,00 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BlackRock-Aktie: