Tradegate-Aktienkurs BlackRock-Aktie:

627,80 EUR -2,45% (14.01.2021, 16:22)



NYSE-Aktienkurs BlackRock-Aktie:

761,36 USD -2,36% (14.01.2021, 16:09)



ISIN BlackRock-Aktie:

US09247X1019



WKN BlackRock-Aktie:

928193



Ticker-Symbol BlackRock-Aktie:

BLQA



NYSE-Symbol BlackRock-Aktie:

BLK



Kurzprofil BlackRock Inc.:



BlackRock, Inc. (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK) ist ein international tätiges Investmentunternehmen und gilt als einer der größten Anbieter von Anlageverwaltungs-, Beratungs- und Risikomanagementlösungen. BlackRock operiert als Treuhänder und Partner, handelt ausschließlich im Auftrag seiner Kunden und führt keine eigenen Wertpapier-Positionen. Der Konzern betreibt Tochtergesellschaften und damit verbundene Niederlassungen in vielen Bundesstaaten der USA sowie in Europa und Asien. (14.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BlackRock-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die BlackRock-Aktie ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK) unter die Lupe.Der weltgrößte Vermögensverwalter wisse mit seinem aktuellen Zahlenwerk zu überzeugen. BlackRock habe sowohl bei den Erlösen als auch beim Ergebnis die Analystenschätzungen übertroffen.Die erhöhte Volatilität im Quartal - bedingt durch die US-Präsidentschaftswahlen und die Veröffentlichung mehrerer Covid-19-Impfstoffe - habe dazu geführt, dass die Anleger verstärkt in die börsengehandelten Fonds von BlackRock und in aktive Fonds, die darauf abzielen würden, den Markt zu schlagen, geströmt seien. Der US-Vermögensverwalter habe damit höhere Provisions- und Beratungsgebühren generieren können. Und CEO Larry Fink rechne damit, dass die Finanzmärkte 2021 weiter anziehen würden, so der BlackRock-Boss gegenüber Reuters. Angesichts der weltweit niedrigen Zinsen gebe es einen großen Bedarf an Anlagen mit langer Laufzeit und Aktien seien nach wie vor die opportunistischste Art, diese zu investieren.BlackRock habe als absoluter Platzhirsch der Branche geliefert. Die Aktie, die auf der Empfehlungsliste des "Aktionärs" stehe, gehöre zu den absoluten Basisinvestments in der Finanzbranche. Neu-Anleger könnten Schwächephasen zum Kauf nutzen. Investierte sollten die Gewinne weiter laufen lassen, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.01.2021)Börsenplätze BlackRock-Aktie:XETRA-Aktienkurs BlackRock-Aktie:622,40 EUR -3,56% (14.01.2021, 15:43)