Tradegate-Aktienkurs BlackBerry-Aktie:

8,38 Euro +0,00% (13.04.2017, 17:06)



Nasdaq-Aktienkurs BlackBerry-Aktie:

USD 8,83 -1,12% (13.04.2017, 17:35)



ISIN BlackBerry-Aktie:

CA09228F1036



WKN BlackBerry-Aktie:

A1W2YK



Ticker-Symbol BlackBerry-Aktie Deutschland:

RI1



Nasdaq Ticker Symbol BlackBerry-Aktie: BBRY



Kurzprofil BlackBerry Ltd.:



BlackBerry Ltd. (ISIN: CA09228F1036, WKN: A1W2YK, Ticker-Symbol: RI1, Nasdaq-Symbol: BBRY) ist ein kanadischer Smartphone- und Tablet-Hersteller. BlackBerry Ltd. wurde 1984 gegründet und gehörte zu den Pionieren der Smartphone-Branche. Hautpsitz der BlackBerry Inc. ist Waterloo, Kanada. Im Jahr 2013 machte BlackBerry mit 12.700 Mitarbeitern einen Umsatz von 11,073 Mrd. USD. Nach einbrechenden Umsätzen soll nun der neue CEO John S. Chen den Turnaround schaffen.

(13.04.2017/ac/a/n)

Toronto (www.aktiencheck.de) - BlackBerry-Aktienanalyse des Analysten Paul Steep von Scotiabank:Paul Steep, Aktienanalyst von Scotiabank, äußert im Rahmen einer Aktienanalyse nunmehr die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien des kanadischen Smartphone-Herstellers BlackBerry Ltd. (ISIN: CA09228F1036, WKN: A1W2YK, Ticker-Symbol: RI1, Nasdaq-Symbol: BBRY).BlackBerry Ltd. habe sich im Streit um Lizenzzahlungen gegen QUALCOMM durchgesetzt.Durch die zufließenden Mittel in Höhe von mindestens 815 Mio. USD verbessere sich die finanzielle Lage erheblich. Analyst Paul Steep hält BlackBerry nun für extrem gut positioniert, um weitere M&A-Transaktionen durchführen zu können. Ziel sei der Ausbau der Software-Aktivitäten.Die Aktienanalysten von Scotiabank stufen in ihrer BlackBerry-Aktienanalyse den Titel von "sector perform" auf "outperform" hoch und heben das Kursziel von 8,00 auf 10,00 USD an.Frankfurt-Aktienkurs BlackBerry-Aktie:8,35 Euro -0,33% (13.04.2017, 16:37)