Toronto (www.aktiencheck.de) - BlackBerry-Aktienanalyse des Analysten Tim Long von BMO Capital Markets:Der Aktienanalyst Tim Long vom Investmenthaus BMO Capital Markets äußert im Rahmen einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien des kanadischen Smartphone-Herstellers BlackBerry Ltd. (ISIN: CA09228F1036, WKN: A1W2YK, Ticker-Symbol: RI1, NYSE-Symbol: BB) nach wie vor die Erwartung einer marktkonformen Kursentwicklung.Nach Vorlage der Quartalszahlen von BlackBerry Ltd. äußern die Analysten von BMO Capital Markets Zweifel ob bereits ein Wendepunkt erreicht worden sei.Umsätze, Margen und EPS des November-Quartals seien zwar über den Erwartungen ausgefallen. Analyst Tim Long sieht aber kurzfristig keine signifikanten Katalysatoren die das Geschäft beflügeln könnten.In ihrer BlackBerry-Aktienanalyse bestätigen die Aktienanalysten von BMO Capital Markets das "market perform"-Rating, setzen aber das Kursziel von 10,00 auf 12,00 USD herauf.