Nasdaq-Aktienkurs BlackBerry-Aktie:

USD 8,08 +0,12% (05.04.2017, 14:53, vorbörslich)



ISIN BlackBerry-Aktie:

CA09228F1036



WKN BlackBerry-Aktie:

A1W2YK



Ticker-Symbol BlackBerry-Aktie Deutschland:

RI1



Nasdaq Ticker Symbol BlackBerry-Aktie: BBRY



Kurzprofil BlackBerry Ltd.:



BlackBerry Ltd. (ISIN: CA09228F1036, WKN: A1W2YK, Ticker-Symbol: RI1, Nasdaq-Symbol: BBRY) ist ein kanadischer Anbieter mobiler Kommunikationslösungen. Das Tätigkeitsspektrum von BlackBerry umfasst den Verkauf von Smartphones, Enterprise Software und dazugehörigen Services



BlackBerry Ltd. wurde 1984 gegründet und gehörte zu den Pionieren der Smartphone-Branche. Hautpsitz der BlackBerry Inc. ist Waterloo, Kanada.

(05.04.2017/ac/a/n)

Vancouver (www.aktiencheck.de) - BlackBerry-Aktienanalyse des Analysten T. Michael Walkley von Canaccord Genuity:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt der Aktienanalyst T. Michael Walkley vom Investmenthaus Canaccord Genuity Investoren die Aktien des kanadischen Smartphone-Herstellers BlackBerry Ltd. (ISIN: CA09228F1036, WKN: A1W2YK, Ticker-Symbol: RI1, Nasdaq-Symbol: BBRY) weiterhin zu halten.Auf Grund einer besseren Entwicklung der Erlöse im Segment Professional Services und einem etwas über den Prognosen liegenden Abverkauf von Geräten habe BlackBerry Ltd. mit dem Quartalsbericht für eine angenehme Überraschung gesorgt. Die Analysten von Canaccord Genuity gehen davon aus, dass sich das Geschäftsmodell stärker in Richtung wiederkehrender Software-Subskriptionen verlagern werde.Nach der Restrukturierung sei von weiteren Kosten im Hinblick auf die Software-Entwicklung für mobile Lösungen auszugehen. Weiterhin werde damit gerechnet, dass der Verkauf von Geräten im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2018 enden werde.In ihrer BlackBerry-Aktienanalyse bestätigen die Analysten vonCanaccord Genuity das Votum "hold", erhöhen aber das Kursziel von 7,00 auf 8,00 USD.Stuttgart-Aktienkurs BlackBerry-Aktie:7,45 Euro -1,00% (05.04.2017, 11:46)Tradegate-Aktienkurs BlackBerry-Aktie:7,42 Euro -1,80% (05.04.2017, 12:49)