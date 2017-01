Tradegate-Aktienkurs BlackBerry-Aktie:

BlackBerry Ltd. (ISIN: CA09228F1036, WKN: A1W2YK, Ticker-Symbol: RI1, Nasdaq-Symbol: BBRY) ist ein kanadischer Smartphone- und Tablet-Hersteller. BlackBerry Ltd. wurde 1984 gegründet und gehörte zu den Pionieren der Smartphone-Branche. Hautpsitz der BlackBerry Inc. ist Waterloo, Kanada. Im Jahr 2013 machte BlackBerry mit 12.700 Mitarbeitern einen Umsatz von 11,073 Mrd. USD. Nach einbrechenden Umsätzen soll nun der neue CEO John S. Chen den Turnaround schaffen.



Toronto (www.aktiencheck.de) - BlackBerry-Aktienanalyse des Analysten Daniel Chan von TD Securities:Im Rahmen einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Daniel Chan vom Investmenthaus TD Securities die Aktien des kanadischen Smartphone-Herstellers BlackBerry Ltd. (ISIN: CA09228F1036, WKN: A1W2YK, Ticker-Symbol: RI1, Nasdaq-Symbol: BBRY) weiterhin zum Kauf.Wie sich anlässlich der CES unschwer habe erkennen lassen, sei das vernetzte Auto immer noch ein starkes Thema. Die Analysten von TD Securities halten BlackBerry Ltd. angesichts der Dominanz im Bereich Automotive Software (QNX) für sehr gut positioniert um von diesem Trend profitieren zu können. Die "Elektronifizierung" des modernen Autos setze sich weiter fort.Das Internet der Dinge sei am Wachsen und könnte für QNX Möglichkeiten bieten. CEO Chen scheine mit der aktuellen Positionierung sehr zufrieden zu sein.Das Chance/Risiko-Profil der BlackBerry-Aktie wird von Analyst Daniel Chan als sehr ansprechend bezeichnet. Alleine die Barmittel und Patente hätten schon einen Gesamtwert von 6,19 USD je Aktie.Börsenplätze BlackBerry-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs BlackBerry-Aktie:6,73 Euro +1,16% (10.01.2017, 15:52)