Tradegate-Aktienkurs BlackBerry-Aktie:

8,41 Euro -1,75% (26.06.2018, 16:03)



NYSE-Aktienkurs BlackBerry-Aktie:

USD 9,78 -2,30% (26.06.2018, 16:09)



ISIN BlackBerry-Aktie:

CA09228F1036



WKN BlackBerry-Aktie:

A1W2YK



Ticker-Symbol BlackBerry-Aktie Deutschland:

RI1



NYSE-Ticker Symbol BlackBerry-Aktie:

BB



Kurzprofil BlackBerry Ltd.:



BlackBerry Ltd. (ISIN: CA09228F1036, WKN: A1W2YK, Ticker-Symbol: RI1, NYSE-Symbol: BB) ist ein Anbieter von mobilen Kommunikationslösungen. Die Gesellschaft beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones und Unternehmenssoftware und -dienstleistungen. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens umfassen Enterprise Solutions and Services, Geräte, BlackBerry Technology Solutions und Messaging. Zu den Tochtergesellschaften gehören BlackBerry Corporation, BlackBerry UK Limited, BlackBerry Singapore Pte. Limited, Good Technology Corporation und QNX Software Systems Limited (QNX). Hautpsitz der BlackBerry Ltd. ist Waterloo, Kanada. (26.06.2018/ac/a/n)



Connecticut (www.aktiencheck.de) - BlackBerry-Aktienanalyse des Analysten Michael Genovese von MKM Partners:Michael Genovese, Aktienanalyst von MKM Partners, erwartet laut einer Aktienanalyse bei den Aktien des kanadischen Smartphone-Herstellers BlackBerry Ltd. (ISIN: CA09228F1036, WKN: A1W2YK, Ticker-Symbol: RI1, NYSE-Symbol: BB) nach wie vor eine neutrale Entwicklung des Aktienkurses.Vor allem verfehlte Erwartungen im Enterprise-Segment hätten den Umsatz von BlackBerry Ltd. im abgelaufenen Quartal sinken lassen. Zwar habe auch eine geänderte Bilanzierung Einfluss ausgeübt, doch würden diese Faktoren die Umsatzentwicklung auch weiterhin belasten, so die Analysten von MKM Partners.Das Technology Solutions-Segment zeige dagegen eine erfreuliche Entwicklung. Die Stärke im Automotive-Bereich habe dabei geholfen die Bruttomarge auf 76,5% und damit stärker als angenommen in die Höhe zu treiben.In ihrer BlackBerry-Aktienanalyse halten die Analysten von MKM Partners am "neutral"-Rating fest, senken aber das Kursziel von 13,50 auf 12,00 USD.