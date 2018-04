Ver habe deutlich besser auf die Debatte vorbereitet gewirkt als Mow und sei im Nachgang mehrheitlich zum Sieger der Diskussion ernannt worden, was als Gewinn für das von Ver unterstützte Bitcoin Cash gezählt werden könne. Besonders entmutigend an der Debatte sei ein Eingeständnis von Samson Mow gewesen, dass bei einer Bitcoin-Transaktion im Wert von 10 Cent die Mining-Gebühren höher seien als das Transaktionsvolumen. Das dürfe bei einer funktionalen digitalen Währung einfach nicht sein. Für ein weiteres Highlight der Veranstaltung habe Ethereum-Mitgründer Vitalik Buterin gesorgt, der den selbsternannten Bitcoin-Erfinder Craig Wright zur Rede gestellt und ihn einen Betrüger genannt habe.



Zwar komme Bitcoin Core, also der ursprünglichen Bitcoin-Blockchain, derzeit beinahe die gesamte Aufmerksamkeit zu, doch Ver habe zurecht bemängelt, dass die technologische Entwicklung der klassischen Bitcoin stocke. Auch wenn das Transaktionsvolumen der ursprünglichen Bitcoin noch immer wesentlich höher sei und auch die durchschnittliche Transaktionsgebühr von Bitcoin von ihrem Hoch bei 55 US-Dollar abgefallen sei, sei Bitcoin Cash die günstigere Alternative für den digitalen Währungstransfer.



Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte



Während die Debatte um Bitcoin und Bitcoin Cash nicht zu einem Ende zu kommen scheine, könne derzeit vor allem Litecoin durch Performance glänzen. Der Litecoin-Kurs sei innerhalb der vergangenen 24 Stunden um etwa fünf Prozent gestiegen. Zwar sei die Ankündigung, dass eine vom US-amerikanischen Kreditkartenanbieter American Express unterstützte Krypto-Trading-App auf Litecoin zurückgreifen werde, bereits einige Tage alt. Für den jüngsten Preisanstieg von Litecoin dürfte eine Erklärung auf dem Portal Reddit sein, warum sich das Unternehmen für Litecoin anstelle diverser alternativer Kryptowährungen entschieden habe. (04.04.2018/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Mati Greenspan, Senior Market Analyst bei der Social-Trading-Plattform eToro, kommentiert die jüngste Debatte über Bitcoin und Bitcoin Cash:Nur weil Kryptowährungen dezentralisiert seien, heiße das nicht, dass sie frei von Politik seien. Am gestrigen Dienstag habe sich die Kontroverse zwischen Bitcoin und Bitcoin Cash auf der Veranstaltung ‚Bitcoin, Controversy over Principle‘ von Deconomy in Seoul, Südkorea, zugespitzt. Den Höhepunkt habe eine Debatte zwischen Samson Mow, Chief Security Officer beim Bitcoin- und Blockchain-Start-up Blockstream, und Roger Ver, einen der ersten Investoren in Krypto-Start-ups gebildet.