Im Vergleich zu einigen Top-Altcoins schlage sich der Bitcoin dennoch relativ gut. Alleine in den Top 10 nach Market Cap würden fünf Coins auf 24-Stunden-Sicht Verluste im zweistelligen Prozentbereich verzeichnen: Polkadot (-14,4 Prozent), XRP (-13,4 Prozent), Solana (-13,4 Prozent), Dogecoin (-11,8 Prozent) und Cardano (-11,0 Prozent). Sie hätten zuvor allerdings teilweise auch deutlich noch größere Gewinne verbucht als der Bitcoin.



Als Grund würden Branchenbeobachter auf die Angst vor einem Kollaps des chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande verweisen, die am Montag weltweit für extrem schlechte Stimmung an den Märkten sorge und schnell auch auf den Kryptomarkt übergesprungen sei. Eine weitere, branchenspezifische Erklärung, die den heftigen Abverkauf bei Bitcoin und Co rechtfertigen würde, gebe es darüber hinaus nicht.



Branchenbeobachter wie der Krypto-Trader und -Analyst Rekt Capital würden sich trotz der deutlichen Verluste betont gelassen geben: "Dieser Bitcoin-Dip ist nicht extrem", schreibe er via Twitter. "Eure emotionale Reaktion sollte auch nicht extrem ausfallen."



Andere Experten würden darauf hinweisen, dass der Kryptomarkt aufgrund seiner vergleichsweise geringen Verknüpfung mit dem traditionellen Finanzsystem ein niedrigeres systemisches Risiko im Falle einer Pleite von Evergrande und einer dadurch eventuell ausgelösten Kettenreaktion trage.



Für Krypto-Fans und -Investoren stelle der heutige Abverkauf eine weitere Geduldprobe dar, da die Hoffnung auf eine Fortsetzung der charttechnischen Erholung bei Bitcoin und Co erneut gedämpft werde. Wichtig sei jedoch, dass hinter den Verlusten kein Krypto-spezifisches Problem stecke und die fundamentale Lage unverändert positiv sei. Daher sehe DER AKTIONÄR aktuell keinen Handlungsbedarf und bliebt langfristig bullish. (20.09.2021/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die schwachen Vorgaben an den internationalen Aktienmärkten bringen auch den Kryptomarkt unter Druck, so Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Bitcoin (ISIN: CRYPT0000BTC) und Co hätten ihre Talfahrt im Tagesverlauf beschleunigt und würden am Montagnachmittag teilweise Verluste im zweistelligen Prozentbereich verzeichnen.Die Market Cap des gesamten Kryptomarkts sinke auf 24-Stunden-Sicht um mehr als zehn Prozent auf rund 1,88 Billionen Dollar. Im Gleichschritt mit dem Gesamtmarkt baue auch der Bitcoin seine Verluste aus. Mit einem Minus von rund acht Prozent habe er zwischenzeitlich die Unterstützungszone im Bereich zwischen 44.000 und 45.000 Dollar gerissen und notiere aktuell unter dem Korrekturtief aus der Vorwoche bei 43.591 Dollar.