Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach kurzzeitigen Gewinnen im Anschluss an die jüngste FED-Sitzung am Mittwoch ist die Euphorie am Finanzmarkt schnell verflogen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Der US-Leitindex Dow Jones habe am Donnerstag den schwächsten Tag seit Oktober 2020 erlebt und auch den Kryptomarkt nach unten gezogen. Der Bitcoin sei dabei auf den tiefsten Stand seit rund zehn Wochen gefallen.Nachdem es am Mittwochabend noch nach einem Angriff auf den Widerstand im Bereich von 40.000 USD ausgesehen habe, hätten den Bitcoin erneut die Kräfte verlassen. Am Donnerstagabend sei der Kurs im Tief bis auf 35.856 USD zurückgekommen - der tiefste Stand seit Ende Februar. Zwar habe er sich anschließend stabilisieren können. Auf 24-Stunden-Sicht stehe am Freitagmorgen aber dennoch ein Minus von rund 8% auf 36.438 USD zu Buche. Damit verliere die digitale Leitwährung sogar noch etwas mehr als der Krypto-Gesamtmarkt, der im selben Zeitraum fast 7% einbüße.Zwar sehe es am Freitag zunächst nach einer Stabilisierung im Chart aus, angesichts der anhaltenden Belastungen durch Faktoren wie dem starken US-Dollar sowie Inflations- und Rezessionsangst sollten sich Krypto-Fans kurz- und mittelfristig aber auf weitere Turbulenzen einstellen. Ein erneuter Test des Februar-Tiefs bei 36.269 USD sowie des bisherigen Jahrestiefs von Ende Januar bei 33.184 USD sei kurz- und mittelfristig im Bereich des Möglichen.Auch wenn es schmerze: Volatile Konsolidierungsphasen mit heftigen Kursausschlägen gebe es am Kryptomarkt immer wieder und seien kein Grund, die Flinte ins Korn zu verlieren. "Der Aktionär" bleibe daher bei seiner positiven Langfrist-Prognose für Bitcoin & Co.