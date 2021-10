Natürlich hätten einige Altcoins noch deutlich stärker zugelegt als der Bitcoin, doch die digitale Leitwährung sei die größte und prominenteste - und als solche am nächsten dran am traditionellen Finanzmarkt und dessen Anlageklassen. Angesichts dieser Performance sei es auch kein Wunder, dass in den vergangenen Wochen wieder Kapital von institutionellen Anlegern in Finanzprodukte auf den Bitcoin geflossen sei.



Das ist einer der Gründe, warum DER AKTIONÄR ungemein bullish für den Bitcoin ist und eine Jahresendrallye erwartet. Investierte Anleger würden kein Stück aus der Hand geben, Neueinsteiger würden den charttechnischen Ausbruch für den Aufbau einer Position nutzen und Risikofreudige würden einen Blick auf den aktuellen Bitcoin-Trading-Tipp werfen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Bitcoin setzt seine Kletterpartie fort und notiert auf 24-Stunden-Sicht 4,5 Prozent höher bei rund 51.500 Dollar, so Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Innerhalb einer Woche habe er damit bereits über 20 Prozent an Wert gewonnen - und seinen Vorsprung als beste Assetklasse des Jahres damit weiter ausgebaut.Der Bitcoin habe im Jahr 2021 bislang einen wilden Ritt hinter sich. Nachdem die digitale Leitwährung im April bei rund 64.900 Dollar ein neues Allzeithoch erreicht habe, habe sie anschließend einen Teil der Gewinne wieder abgeben müssen - unter anderem, weil China den Druck auf dezentrale Digitalwährungen massiv erhöht und damit für große Unsicherheit gesorgt habe. Einige habe das - wieder einmal - zum Abgesang auf den Bitcoin bewogen.Noch nicht berücksichtig sei dabei der rund 18-prozentige Kursanstieg des Bitcoin alleine seit Anfang Oktober, der die Year-to-Date-Performance des Bitcoin auf gute 77 Prozent erhöhe. Und die Aufwärtsbewegung der Digitalwährung gewinne gerade erst an Dynamik: Nach dem Ausbruch über die 50.000er-Marke am Dienstag würden die Bullen nun den Bereich von 56.000 Dollar als kurzfristiges Ziel anpeilen. Wenn es in diesem Tempo weitergehe, seien in Kürze auch neue Hochs drin.