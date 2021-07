Entspannung würde ein Rebound in Richtung des Widerstands im Bereich von 35.000 Dollar bringen. Spürbar aufhellen würde sich das Chartbild aber erst bei einem Sprung über die obere Begrenzung des Seitwärtstrends oberhalb von 40.000 Dollar. Kurzfristig scheinen dafür allerdings die Impulse zu fehlen, so die Experten von "Der Aktionär".



Vor diesem Hintergrund wäre eine Stabilisierung und eine Fortsetzung des jüngsten Seitwärtstrend bereits eine gute Nachricht. Langfristig orientierte Anleger würden sich von den kurzfristigen Kurskapriolen nicht beeindrucken lassen und dabei bleiben.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Bitcoin hat in der Nacht auf Dienstag die wichtige Unterstützung im Bereich von 30.000 Dollar gerissen, so Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Der charttechnische GAU habe durch eine rasche Stabilisierung und den aktuell laufenden Rebound zwar abgewendet werden können. Endgültig aus dem Schneider sei die digitale Leitwährung damit aber noch nicht.Nach dem Rutsch unter psychologisch und charttechnisch wichtige Marke habe der Bitcoin am Dienstag gleich zweimal fast punktgenau bei 29.500 Dollar kehrtgemacht und sich anschließend im Bereich von 29.700 Dollar stabilisiert. Mit einem kräftigen Move nach oben habe er die 30.000er-Marke am Mittwochmorgen zurückerobert und pendle sich aktuell im Bereich von 30.800 Dollar ein. Das entspreche einem Kursplus von fast vier Prozent auf 24-Stunden-Sicht.