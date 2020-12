Bonn (www.aktiencheck.de) - Der Bitcoin hatte jüngst ein neues Allzeithoch knapp unter 20.000 US-Dollar erreicht, so Dirk Steffen, Leiter Kapitalmarktstrategie von Postbank Research.



Gestern habe der Kurs der Kryptowährung dann um rund zehn Prozent nachgegeben, nur um anschließend wieder in die Höhe zu schießen. Solche extremen Kursschwankungen seien keine Seltenheit: Vergangene Woche sei der Bitcoin-Kurs wegen Gerüchten um schärfere US-Regulierungen von Kryptowährungen in zwei Tagen um 16 Prozent abgestürzt. Seit Jahresbeginn liege der Bitcoin allerdings noch 160 Prozent im Plus, wobei die Rally derzeit durch die Hoffnung auf eine verstärkte Beteiligung institutioneller Anleger getrieben werde. Denn diese könnten inzwischen an der Kursentwicklung von Bitcoin teilhaben, indem sie Anteile an einer bei der US-Börsenaufsicht registrierten Investmentgesellschaft erwerben würden, die den Kauf und die Aufbewahrung von Bitcoins übernehme. Ein Ende des Nischendaseins des Bitcoins erwarte Dirk Steffen von Postbank Research dadurch allerdings nicht. Zudem sei der "Crypto Fear and Greed"-Index, der die Marktstimmung in Bezug auf den Bitcoin abbilden wolle, bereits auf 95 von 100 Punkten gestiegen - der höchste Wert seit Einführung des Index. (02.12.2020/ac/a/m)



