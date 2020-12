Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Bitcoin hat seine Aufwärtsbewegung am Mittwoch im Tagesverlauf beschleunigt und dabei die Marke von 20.000 Dollar deutlich hinter sich gelassen, so Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Nach mehreren Abprallern an der Hürde im Bereich von 19.500 Dollar sei dem Bitcoin am Mittwoch der Ausbruch gelungen. Mehr noch: Quasi in einem Zug habe er die gefürchtete Widerstandszone zwischen 19.500 und 20.000 Dollar hinter sich gelassen und bis auf 20.500 Dollar durchmarschiert - und der Kurs klettere weiter.Der Ausbruch über die 20.000er-Marke und auf neue Höchststände sei das ultimative Kaufsignal. DER AKTIONÄR rechnet nach dem Ausbruch nun mit Anschlussgewinnen. Wer investiert sei, lasse die Gewinne laufen. Neueinsteiger würden zugreifen. (16.12.2020/ac/a/m)