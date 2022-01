Selbst die mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten, laut denen die Teuerungsrate in den USA im Dezember verglichen mit dem Vorjahresmonat um 7,0 Prozent und auf den höchsten Stand seit 1982 gestiegen sei, habe die Erholung am Mittwoch nicht stoppen können. Denn einige Marktbeobachter hätten im Vorfeld einen noch stärkeren Anstieg befürchtet.



Habe in den vergangenen Wochen die Angst vor einem nahenden Ende der ultralockeren Geldpolitik der US-Notenbank FED für empfindliche Verluste bei Risiko-Assets wie Kryptowährungen gesorgt, würden diese Befürchtungen laut Bloomberg aktuell wieder etwas in den Hintergrund rücken.



Die kurzfristige Erholung sei keine Lobeshymne auf Bitcoin und Co als möglichem Inflations-Hedge, habe Noelle Acheson von Genesis Global Trading gegenüber der Nachrichtenagentur gesagt. Es sei viel mehr die Hoffnung, dass FED-Chef Jerome Powell den Leitzins vielleicht doch nicht so stark anheben müsse, wie es der Markt in den letzten Wochen bereits begonnen habe einzupreisen. Für Risiko-Assets wäre das zweifelsohne eine gute Nachricht.



Bitcoin-Bulle Mike Novogratz von der Krypto-Bank Galaxy Digital habe kürzlich erklärt, dass er im Bereich von 38.000 bis 40.000 Dollar mit einer Bodenbildung rechne, gleichzeitig aber vor anhaltend hoher Volatilität gewarnt. Grundsätzlich gehe er jedoch von einem normalen Rücksetzer aus, die am Kryptomarkt bekanntlich auch heftiger ausfallen könnten.



Auch DER AKTIONÄR erwarte, dass die Kursentwicklung beim Bitcoin auf kurze und mittlere Sicht primär von Makro-Faktoren getrieben und daher schwankungsanfällig bleiben dürfte.



Die langfristige Aufwärtsbewegung sei aber nach wie vor intakt und dürfte auch wieder Fahrt aufnehmen, wenn die Zinsangst nachlasse. Für investierte Anleger mit langem Atem bestehe daher kein Handlungsbedarf. Mutige Neueinsteiger können Stabilisierungsphasen nutzen, um einen Fuß in die Tür zu stellen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (13.01.2022/ac/a/m)







