Steigende Akzeptanz

Schutz vor Inflation

Gerade in Krisenzeiten haben viele Menschen Angst vor einer Hyperinflation und dem damit einhergehenden Verlust ihres Vermögens. Ganz unberechtigt ist diese Angst nicht, denn sollte es tatsächlich zu einer unkontrollierten Inflation kommen, würden Fiatwährungen schnell an Wert verlieren. Die digitale Währung Bitcoin dürfte jedoch - trotz der üblichen Schwankungen - weitgehend stabil bleiben, denn es handelt es sich um eine deflationäre Währung, die auf 21 Millionen Stück begrenzt ist.



Hohe potenzielle Rendite

Aktien gibt es viele und manchmal werden Anleger mit ordentlichen Renditen belohnt. Generell ist die potenzielle Rendite bei Wertpapieren alles andere als schlecht, aber mit der des Bitcoins kann sie nicht mithalten. Aufgrund der hohen Volatilität ist es nicht unüblich, dass die Kryptowährung innerhalb kürzester Zeit massive Kursanstiege verzeichnet und in der Vergangenheit gab es sogar schon Menschen, die durch ihre Anlage in Bitcoin (oder andere Kryptowährungen) reich geworden sind. Die hohe potenzielle Rendite ist jedoch ein zweischneidiges Schwert, da sie auch mit einem erhöhten Risiko einhergeht.



Leichter Einstieg

Zugegebenermaßen ist der Bitcoin keine Geldanlage, die sich immer rentiert und gerade ohne Fachwissen kann es schnell passieren, dass eine Fehlinvestition getätigt wird. Trotzdem ist der Einstieg in Bitcoin verhältnismäßig einfach, da die digitale Währung unkompliziert über Tauschbörsen gekauft werden kann. Zudem sind die Grundlagen schnell erklärt und wer die Kryptowährung ohnehin über einen längeren Zeitraum halten möchte, muss nicht ständig die Kurse verfolgen. Der leichte Einstieg sollte jedoch nicht über das vorliegende Risiko hinwegtäuschen und wer in Bitcoin investiert, sollte das möglichst nur mit Geld tun, das nicht anderweitig gebraucht wird.



Sie finden Bitcoin interessant, aber wollen sich trotzdem lieber an Aktien halten? Wir verstehen das und wenn Sie einen besseren Überblick wollen, schauen Sie sich am besten unsere Aktien des Tages an. Vielleicht ist ja eine dabei, die Ihnen gefällt. (06.08.2021/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Wenn es um Geldanlagen geht, denken die meisten von uns an Aktien, aber selbsterklärend handelt es sich hierbei nur um eine potenzielle Option. Wer sein Geld anlegen möchte, kann auf Alternativen zurückgreifen und im digitalen Zeitalter bietet sich beispielsweise der Bitcoin an. Die Mutter aller Kryptowährungen konnte zeigen, dass sie staatlichen Interventionen, Krisenzeiten und Skandalen standhalten kann und im Laufe der Jahre hat der Bitcoin einen enormen Kursanstieg verzeichnet. Doch was spricht eigentlich für eine Anlage in die Kryptowährung?Zu den Anfangszeiten der digitalen Währungen hatte der Bitcoin noch keine große Bedeutung, was in erster Linie an der mangelnden Akzeptanz lag. Damals konnten sich nur wenige Menschen vorstellen, Bitcoin als Zahlungsmittel zu nutzen und das Investieren von großen Geldsummen war für die meisten ein Tabu. Mittlerweile ist das nicht mehr der Fall und die steigende Akzeptanz zeigt sich beispielsweise daran, dass immer mehr Online Casinos Bitcoin als Zahlungsoption anbieten. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Anonymität, schnelle Transaktionen und geringe Transaktionsgebühren – alles Vorteile, die von vielen Spielern geschätzt werden. Wer sich für Online Casinos interessiert, kann sogar einen Bitcoin Casino Vergleich aufrufen und bekommt eine Vielzahl von Optionen angezeigt, denn die Akzeptanz in der Glücksspielbranche ist enorm. Doch auch außerhalb der Welt des Glücksspiels wird das Bezahlen mit Bitcoin immer gängiger und das gilt sowohl online als auch vor Ort.