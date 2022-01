Grund zur Panik sehe "Der Aktionär" deswegen aber nicht, denn der Internetausfall in Kasachstan dürfte nur temporär sein. Zudem liege die Hash Rate trotz des aktuellen Rücksetzers nun immer noch auf dem Niveau von Mitte November - Sorgen um Sicherheit und Stabilität des Bitcoin-Netzwerks seien daher übertrieben.



Nichtsdestotrotz würden das Chaos in Kasachstan und die hawkishen Töne der FED für zusätzliche Unsicherheit am Kryptomarkt sorgen, was im ohnehin volatilen Umfeld zunächst für weitere Verluste sorge. Zwar habe sich der Bitcoin über Nacht etwas von seinem Verlaufstief erholen können, auf 24-Stunden-Sicht notiere er aber immer noch rund sieben Prozent tiefer im Bereich von 43.000 Dollar.



An der langfristig optimistischen Sicht des "Aktionär" ändert sich dadurch aber nichts. Investierte Anleger und Neueinsteiger beißen die Zähne zusammen und spekulieren auf eine baldige Trendwende im Chart, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".



Hinweis auf Interessenskollision:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Autor Nikolas Kessler ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR. (06.01.2022/ac/a/m)



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach einem eher impulslosen Jahresstart hat die Korrektur beim Bitcoin in der Nacht auf Donnerstag noch einmal Fahrt aufgenommen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".Kurzzeitig sei der Kurs dabei sogar bis in den Bereich von 42.500 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit dem Wochenend-Crash von Anfang Dezember gefallen. Zwei Faktoren würden dabei auf dem Kurs lasten.Einerseits drücke die Aussicht auf ein noch schnelleres Ende der lockeren Geldpolitik der US-Notenbank FED auf die Kurse der Top-Performer der vergangenen Jahre - und damit auch auf den Bitcoin. Die am Vorabend veröffentlichten Protokolle der letzten Sitzung würden die Aussicht auf eine baldige Anhebung des Leitzinses in den USA bekräftigen. Zudem hätten sich einige der Mitglieder dafür ausgesprochen, schon kurz nach der ersten Zinserhöhung mit der Verringerung der Bilanzsumme der Notenbank zu beginnen.Die Marktteilnehmer würden nun befürchten, dass die Tage des billigen Geldes gezählt seien, und bei Assetklassen, die davon in den letzten Jahren besonders profitiert hätten, Gewinne mitnehmen. Dazu würden neben (Tech-) Aktien auch Kryptowährungen wie der Bitcoin zählen.Kasachische Miner würden inzwischen rund 18 Prozent der gesamten Rechenleistung (Hash Rate) im Bitcoin-Netzwerk beitragen. Damit sei Kasachstan aktuell die zweitgrößte Bitcoin-Mining-Nation nach den USA. Entsprechend drastisch wirke sich der Internetausfall auch auf das Bitcoin-Netzwerk aus: Nach Daten von YCharts.com sei die globale Hash Rate dadurch um rund 13 Prozent eingebrochen.