Hier lasse sich das Bild der Fundamentalanalyse mit dem Spaziergänger (Fundamentaldaten) und dem Hund (Börse) anwenden. Aussage: Der Börsenkurs liege derzeit weit zurück - werde aber schon bald wieder am Spaziergänger vorbeirennen.



Vor allem unter institutionellen Investoren sei das Interesse am Bitcoin zuletzt wieder massiv gestiegen. Viele Privatanleger würden dagegen noch zögern oder hätten den Bitcoin aus den Augen verloren - auch, weil die mediale Aufmerksamkeit derzeit gering sei.



"Der Aktionär" empfiehlt den Bitcoin allerdings schon seit Monaten als spekulative Depotbeimischung. Mutige Anleger können auf dem aktuellen Niveau einen Fuß in die Tür stellen und auf einen nachhaltigen Ausbruch über die wichtige 10.000er Marke setzen, so Nikolas Kessler. Das wäre ein starkes technisches Kaufsignal.



Hinweis auf Interessenkonflikt:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation resultierende Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Autor Nikolas Kessler ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation resultierende Kursentwicklung profitieren: Bitcoin. (11.06.2020/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Bitcoin-Kurs kämpft seit Wochen mit der charttechnisch und psychologisch wichtigen 10.000-Dollar-Marke - ein Schlüsselwiderstand, den es auf dem Weg in Richtung Allzeithoch erst noch nachhaltig zu knacken gilt, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".Fundamentale Kennzahlen aus dem Bitcoin-Netzwerk seien da schon deutlich weiter und hätten längst neue Hochs erreicht - und der Kurs könnte bald folgen.Eine der wichtigsten Fundamentaldaten beim Bitcoin sei die sogenannte "Hash Rate". Sie beziffere die Rechenleistung im Bitcoin-Netzwerk - und lasse somit darauf schließen, wie hoch das Interesse der Miner am Bitcoin sei. Würden sie gute Ertragschancen wittern, würden sie entsprechend größere Ressourcen einsetzen - die "Hash Rate" steige.