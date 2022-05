Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach einem Erholungslauf am Freitag und während des Wochenendes hat die Erholung bei Bitcoin heute eine Pause eingelegt, so die Experten von XTB.



Sowohl Bitcoin als auch andere Kryptowährungen würden inmitten einer insgesamt schwächeren Performance von Risikoanlagen nachgeben. Schwächere Daten aus China hätten zu einer Verschlechterung der Marktstimmung geführt, die sich auch auf digitale Vermögenswerte ausgewirkt habe.



Ein Blick auf Bitcoin im D1-Chart zeige, dass die berühmteste Kryptowährung Ende letzter Woche ihren Unterstützungsbereich bei 29.000 USD habe verteidigen können und eine Erholung habe begonnen. Dieser Vormarsch sei jedoch heute nach einem Fehlausbruch am Bereich von 31.000 USD gestoppt worden. Alle anfänglichen Gewinne seien zunichte gemacht worden und der Kurs sei wieder unter die 30.000-USD-Marke gefallen. Sollte die Unterstützungszone von 29.000 USD durchbrochen werden, könnte sich die Abwärtsbewegung in Richtung des psychologischen Bereichs von 25.000 USD verstärken, der während des Ausverkaufs am vergangenen Mittwoch als letzte Unterstützung gedient habe. (16.05.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu XBT/EUR (Bitcoin / Euro)



