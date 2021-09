Als die Coins nun nach dem jahrelangen Dornröschenschlaf nun wieder bewegt worden seien, koste der Bitcoin 47.811 Dollar. Aus den 8.195 Dollar seien in der Zwischenzeit als fast 30 Millionen Dollar geworden. Auf dem aktuellen Kursniveau sei der ominöse Bitcoin-Schatz rund 27,2 Millionen Dollar wert.



Wem die Uralt-Wallet gehöre, sei nicht bekannt, doch in der Kryptoszene brodle die Gerüchteküche. Wie immer, wenn so alte Coins bewegt würden, werde über eine Verbindung zu dem oder den Bitcoin-Erfindern, die sich hinter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto verbergen würden, gemutmaßt.



Bei Reddit werde allerdings auch spekuliert, dass die Coins einem Cyberkriminellen gehören könnten, der an der Darknet-Website Silk Road beteiligt gewesen sei. Auf dem Online-Schwarzmarkt, der im Oktober 2013 von den Behörden dichtgemacht worden sei, sei Bitcoin das einzige Zahlungsmittel gewesen.



Während Betreiber Ross Ulbricht in den USA zu einer zweifach lebenslangen Haftstrafe plus 40 Jahren verurteilt worden sei, dürften andere Beteiligte seit Kurzem wieder auf freiem Fuß sein. Das nähre die Spekulationen der Krypto-Community, dass die Uralt-Coins einem Silk-Road-Beteiligten gehören könnten.



Auch wenn die Herkunft der Bitcoins fraglich sei: Es sei ein eindrückliches Beispiel, was am Kryptomarkt langfristig möglich sei. Ein Plus von fast 360.000 Prozent in nicht einmal neun Jahren stelle alle anderen Anlageklasse in den Schatten.



Kurzfristige Rücksetzer und mittelfristige Schwächephasen habe es in den vergangenen neun Jahren gegeben und werde es natürlich auch in Zukunft geben. Langfristig rechne DER AKTIONÄR aber fest damit, dass sich die übergeordnete Aufwärtsbewegung beim Bitcoin fortsetze. Die entsprechende Kaufempfehlung gelte daher weiterhin. (23.09.2021/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Eine vergessen geglaubte Bitcoin-Wallet, die am Wochenende nach fast einem Jahrzehnt wieder aktiviert wurde, beschäftigt derzeit die Krypto-Community, so Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Als wären die zwischenzeitlich aufgelaufenen Kursgewinne nicht spektakulär genug, gebe es womöglich auch noch einen kuriosen Grund für den langen Dornröschenschlaf.Wie das Branchenportal "decrypt.co" unter Verweis auf Transaktionsdaten von "blockchain.com" berichtet habe, seien am letzten Sonntag insgesamt rund 616 Bitcoins aus einer inaktiv geglaubten Wallet an eine andere Adresse transferiert worden. Zuvor seien die Coins fast neun Jahre lang unangetastet geblieben - eine unglaublich lange Zeit, wenn man bedenke, dass die Digitalwährung insgesamt noch keine 13 Jahre alt sei.