Bitcoin als Ersatz von Gold: 333.000 US-Dollar



Bitcoin-Fans würden in ihrem Investment eine überlegene Alternative zu Gold sehen. Vielleicht nicht ganz zu Unrecht: "Eine Substitution allen bisher geförderten Goldes würde jedem Bitcoin einen Wert von 333.000 US-Dollar beimessen", habe die Deutsche AM errechnet. Würde man unterstellen, dass Bitcoins nur ein Zehntel der Goldmenge ersetzen könnten, entspräche das immer noch einem Wert von 33.000 US-Dollar je Bitcoin. Bitcoins und Gold würden sowohl interessante Parallelen als auch Unterschiede aufweisen. Gemeinsam sei beiden, dass die "Produktion" relativ kostspielig sei, sie als Absicherung gegen einen Kollaps des Geldsystems benutzt würden und als wenig korreliert mit anderen Vermögensklassen gelten würden.



Doch Gold habe seine Eigenschaft als Wertanker über Jahrzehnte und Jahrhunderte unter Beweis gestellt. "Ob man mit dem Bitcoin eine breite öffentliche Sanktionierung aussitzen könnte, darf hingegen bezweifelt werden. Denn wer sich aus Investitionsperspektive mit Gold verspekuliert, kann es immer noch in Schmuckform sich oder seinem Partner umhängen. Geht jedoch die Wette mit Bitcoins schief, bleibt man auf einer unnützen Kombination aus Zahlen und Buchstaben sitzen", warne die Studie der Deutschen AM.



Folgend komme das höchste Kursziel, das sich die Deutsche AM für Bitcoin vorstellen könne:



Bitcoin etabliere sich als Zahlungsmittel: 1.500.000 US-Dollar



Ausgegangen werde bei diesem utopisch anmutenden Kurspotenzial von einem "vollumfänglichen Siegeszug des Bitcoins als internationales Zahlungssystem", würden die Analysten der Deutschen AM schreiben, aber gleichzeitig einräumen: "Dabei sind die 1,5 Millionen US-Dollar natürlich reichlich hoch gegriffen." Sie würden sich durch die vollständige Substituierung allen global umlaufenden Geldes (M1) durch Bitcoins errechnen. Mit der immer noch recht optimistisch anmutenden These, Bitcoins könnten nur einen Prozent des Bargelds und der Sichteinlagen ersetzen, wären es immerhin noch 15.000 US-Dollar je Coin. Ähnlich im Ansatz erhalte man einen Zielkurs von 7.714 US-Dollar, wenn man unterstelle, dass über Bitcoins ein Prozent des jährlichen Welthandels abgewickelt würde.



Doch welche sei die größte Gefahr? Wann drohe ein Totalverlust? Die Frage werde wie folgt beantwortet:



Zentralbanken würden Bitcoin verbieten: 0,00 US-Dollar



An dieser Stelle werde das Thema "staatliche Interventionen" bis hin zum Verbot der Währung virulent. Tatsächlich würden sich derzeit zahlreiche Bitcoin-Gegner, darunter naturgemäß viele Zentralbanken, in Stellung bringen. Die Deutsche AM gehe davon aus, dass staatliche Institutionen dem Bitcoin erheblich zusetzen könnten. Bisherige Eingriffe in China, Russland oder Indien hätten den Kurs zwar nur kurzfristig drücken können, "doch wir glauben, dass ein klares Signal einer US-Behörde eine ganz andere Wirkung entfalten würde", heiße es in der Studie.



Dabei könnte eine Verfügung der USA ausreichen, dass jegliches Unternehmen und vor allem jedes Finanzinstitut, welches mit Bitcoin Geschäfte mache, vom Dollar-System ausgeschlossen werde. Eine schwächere Form der Kontrolle wäre die Regulierung der Bitcoin-Börsen im gleichen Maße wie die anderer regulierter Börsen.



Alternativ könnten US-Behörden Bitcoin-Handelnden mit ähnlichen Sanktionen drohen wie jenen Unternehmen, die mit Ländern Geschäfte machen würden, die auf der US-Embargoliste stünden. Wie weit der Arm der US-Behörden reiche, hätten in den vergangenen Jahren unter anderem viele europäische Firmen erfahren müssen. "Wir würden die Schlagkraft einer Intervention seitens der USA daher nicht unterschätzen, auch wenn Bitcoin von seinen Befürwortern gern als staatenlos und unregulierbar bezeichnet wird. Als reine Schattenwährung ohne Zugang zur Wirtschaft dürfte Bitcoin seinen Reiz verlieren", würden die Deutsche-AM Beobachter mahnen. (Ausgabe vom 27.12.2017) (28.12.2017/ac/a/m)





