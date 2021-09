Mit Blick auf das Chartbild spreche also nichts dagegen, dass sich die aktuelle Aufwärtsbewegung fortsetze oder sogar beschleunige. In diesem Fall würde der Bitcoin auch seinen September-Fluch brechen und womöglich einen neuen Performance-Rekord für diesen Monat aufstellen - wobei die Latte dafür mit gut 6% zugegebenermaßen recht niedrig liege.



Auch wenn der Bitcoin dafür bekannt sei, sich zyklisch zu bewegen, gebe es keinen Automatismus, dass sich historische Muster wiederholen müssten. Mit Blick auf die maue September-Performance der vergangenen Jahre sei das allerdings eine gute Nachricht.



Deutliche Schwankungen und Schwächephasen würden beim Bitcoin dazugehören. Auf lange Sicht kenne er aber nur eine Richtung: nach oben. "Der Aktionär" rechne mit einer Fortsetzung des langfristigen Aufwärtstrends und bestätige die spekulative Kaufempfehlung.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Historisch betrachtet war der September in den letzten Jahren der schwächste Monat für den Bitcoin, so Nikolas Kessler vom Anlagemagazin "Der Aktionär".Der starke Monatsbeginn in diesem Jahr mache aber Hoffnung. Werde diesmal alles anders?September sei für den Bitcoin traditionell ein echter Seuchenmonat. Nach Daten des Portals bybt.com habe er seit 2013 nur in zwei von acht Jahren eine positive Monats-Performance zustande gebracht - 2015 und 2016. Und selbst dann seien die Kursgewinne auf Monatssicht mit 2,4 bzw. 6,0% relativ mager ausgefallen.Der Start in den September 2021 falle im Vergleich dazu sehr vielversprechend aus. Seit Monatsbeginn habe die digitale Leitwährung bereits rund 11,6% zugelegt. Noch viel wichtiger als der prozentuale Kursgewinn sei jedoch, dass damit auch wichtige Chartmarken zurückerobert worden seien.Die Rallye könne weitergehen