Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bitcoin setzt seinen starken Aufschwung von gestern fort und bricht über 47.000 Dollar aus, so die Experten von XTB.



Bitcoin habe am 14. August eine lokale Abwärtskorrektur begonnen, nachdem die Kryptowährung lokale Hochs um 48.000 Dollar erreicht habe. Der Rückgang sei jedoch gestern knapp unter der 44.000-Dollar-Marke gestoppt worden, die immer noch über dem 23,6% Fibonacci-Retracement der letzten Aufwärtswelle liege, die Ende Juli begonnen habe. Momentan handle Bitcoin über dem 50% Retracement des Abschwungs von April bis Mai und nähere sich den lokalen Hochs an. Positive Informationen über den Krypto-Markt würden von amerikanischen Institutionen kommen. Zu einer Zeit, in der der Kampf um die Einführung des ersten amerikanischen ETF auf Bitcoin im Gange sei, beschließe Wells Fargo, einen privaten Fonds für Bitcoin einzuführen. Ein ähnlicher Schritt sei auch von JP Morgan unternommen worden. Diese Banken würden ihren reichsten Kunden eine indirekte Möglichkeit bieten, in den Krypto-Markt zu investieren. Darüber hinaus kündige Coinbase an, dass es Kryptowährungen im Wert von über 500 Millionen Dollar kaufen werde, um die Bilanz der Börse zu ergänzen. Der CEO des Unternehmens kündige außerdem an, dass 10% des Gewinns in Kryptowährungen investiert werden sollten. (20.08.2021/ac/a/m)



