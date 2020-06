Deutlich schneller als der Kurs hätten sich fundamentale Kennzahlen aus dem Bitcoin-Netzwerk erholt. Eine der wichtigsten seu die sogenannte "Hash Rate". Sie beziffere die Rechenleistung im Bitcoin-Netzwerk und lasse somit darauf schließen, wie hoch das Interesse der Miner an der Kryptowährung sei. Würden sie gute Ertragschancen wittern, würden sie entsprechend größere Ressourcen einsetzen - die "Hash Rate" steige. Kurz vor der "Halving"-Delle habe diese Kennzahl im Mai ein neues Hoch erreicht und das liege knapp zehnmal (!) so hoch wie zu Zeiten des Allzeithochs im BTC-Kurs von 2017.



Hier lasse sich das Bild der Fundamentalanalyse mit dem Spaziergänger (Fundamentaldaten) und dem Hund (Börse) anwenden. Aussage: Der Börsenkurs liege derzeit weit zurück werde, aber schon bald wieder am Spaziergänger vorbeirennen.



Bitcoin ist die Nummer 1



Als 2008 im Bitcoin-Whitepaper die Idee eines "elektronischen Peer-to-Peer-Zahlungssystems" geboren worden sei, habe es nichts Vergleichbares gegeben. Der Bitcoin gelte als Pionier und habe den Grundstein für den gesamten Kryptomarkt gelegt. Heute gebe es nach Daten von coinmarketcap .com 5.562 weitere Kryptowährungen, aber keine könne dem Bitcoin auch nur annähernd das Wasser reichen. Die Bit­coin-Dominanz, also seine Marktkapitalisierung im Verhältnis zum gesamten Kryptomarkt, liege weiterhin bei rund 65%.



Der Bitcoin genieße also eine absolute Ausnahmestellung im Segment Blockchain - so wie Amazon.com im Onlinehandel oder Apple in der Tech-Branche. Alle drei hätten ein Kursmuster gemeinsam: Echte Megatrends würden steil beginnen und lang laufen. Wer auf diejenigen First Mover setze, die gleichzeitig Branchenprimus seien, fare langfristig auf der Siegerstraße. Dass dieser Trend noch lange nicht am Ende angekommen sei, zeige der Grund Nr. 6.



"Digitales Gold" mit viel Potenzial



Den Bitcoin gebe es erst seit knapp zwölf Jahren. Kryptowährungen eien also die jüngste Assetklasse. Sie würden quasi noch in den Kinderschuhen stecken. Mit einer Marktkapitalisierung von aktuell rund 178 Mrd. USD steche der Bitcoin zwar hervor, doch im Vergleich zu anderen Märkten sei er damit noch immer ein ganz kleines Licht. Zum Vergleich: Alleine Apple sei mit einem Börsenwert von rund 1,5 Bio. USD fast zehnmal so viel wert wie alle Bitcoins. Vom gesamten Aktienmarkt ganz zu schweigen.



Von der globalen Geldmenge mache der Bitcoin aktuell gerade einmal 0,1% aus. Steige dieser Anteil auf 1%, verzehnfache sich der Bitcoin-Kurs.



Und dafür gebe es gute Gründe: Die Corona-Krise habe erneut gezeigt, wie fragil unsere Weltwirtschaft sei. Wenn das Vertrauen in die Währungen einmal wirklich sinke und die Angst vor Inflation groß werde, seien Digitalwährungen die Alternative der Zukunft. Per Algorithmus sei die maximale Bitcoinanzahl auf 21 Millionen festgelegt. Das schütze ihn vor Inflation. Die regelmäßigen "Halvings" würden ihr Übriges tun. In wirtschaftlich oder politisch instabilen Ländern mit hoher Inflation sei die Akzeptanz des Bitcoin als Wertspeicher oder Inflationsschutz bereits wesentlich fortgeschritten. Es sei "digitales Gold", das statt in einen Tresor auf einen USB-Stick passe. Dieser Trend könne jederzeit auch auf die westlichen Länder überschwappen.



Positive Signale im Markt



Gemessen an der Marktkapitalisierung sei der Bitcoin die klare Nummer 1 unter Tausenden Kryptowährungen. Bei der Kursentwicklung seien allerdings einige der kleinen Alt­coins schon ein gutes Stück voraus: Sie würden bereits auf Allzeithochs notieren. Bis ein Schwergewicht wie der Bitcoin ins Laufen komme, könne es manchmal etwas dauern. Aber wenn er erst einmal laufe, sei er kaum zu bremsen.



Die nächste Welle rolle



Die Gesamtsituation beim Bitcoin sei mehr als aussichtsreich, die Chancen auf einen baldigen Ausbruch nach oben stünden gut. Das bisherige Allzeithoch bei rund 20.000 USD sei dabei das erste große Ziel und würde den Beginn der nächsten Welle einläuten. Spekulative Anleger sollten sich daher jetzt positionieren. (15.06.2020/ac/a/m)





