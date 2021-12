Investierte Anleger sollten daher dabeibleiben und kein Stück aus der Hand geben. Mutige Neueinsteiger mit langem Atem könnten derweil weiterhin eine kleine Position als spekulative Depotbeimischung aufbauen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nachdem der Bitcoin am Montagabend an der 52.000-USD-Marke abgeprallt ist, haben die Bullen erneut die Kräfte verlassen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Auf 24-Stunden-Sicht verliere die digitale Leitwährung rund 3% und falle damit in den Bereich von 49.000 USD zurück. Das Ringen um die 50.000er-Marke gehe damit weiter.Der Bitcoin zeige sich kurz vor dem Jahreswechsel weiterhin von seiner volatilen Seite, kommte unter dem Strich jedoch kaum vom Fleck. Seit dem Dip vom Monatsanfang pendele der Kurs in einer Seitwärtskanal zwischen 45.500 und 51.900 USD. In den vergangenen Tagen habe sich die Range allerdings zum oberen Ende hin verengt. Wichtig wäre daher nun, dass die horizontale Unterstützung im Bereich von 48.000 USD halte.Aufgeschoben sei in diesem Fall aber nicht aufgehoben und die runde Marke bleibe auch zum Start ins neue Jahr der Fixpunkt für die weitere Kursentwicklung. Denn der langfristige Aufwärtstrend sei nach wie vor intakt und der Bitcoin im aktuellen Halving-Zyklus durchaus noch einmal für eine deutliche Beschleunigung der Aufwärtsbewegung gut.