Kurzfristig würden Branchenbeobachter mit anhaltendem Druck auf den Kurs und einem erneuten Rücksetzer bis in den Bereich von 9.700 USD rechnen. In diesem Bereich liege ein Gap im Kurs der CME-Futures auf den Bitcoin, das es noch zu schließen gelte. Anschließend könne es allerdings weiter bergauf gehen. Denn trotz des Rückschlags im Chart würden sich die fundamentalen Daten aus dem Bitcoin-Netzwerk nach wie vor solide präsentieren: Mining-Difficulty und Hash Rate würden laut blockchain.com nur knapp unter ihren Rekordständen aus dem August notieren. Zudem sei die Zahl der akkumulierenden Wallet-Adressen zuletzt tendenziell weiter gestiegen. Das deute daraufhin, dass Investoren den aktuellen Rücksetzer als Kaufchance nutzen würden.



Auch wenn es beim Bitcoin kurzfristig wieder volatiler zugehe - mittel- und langfristig erwarte "Der Aktionär" weiter steigende Kurse bei der führenden Digitalwährung. Investierte Anleger sollten dabei bleiben. Spekulative Neueinsteiger könnten bei Kursen um 10.000 USD einen Fuß in die Tür stellen. (Analyse vom 07.09.2020)



Hinweis auf Interessenkonflikt:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation resultierende Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Autor Nikolas Kessler ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation resultierende Kursentwicklung profitieren: Bitcoin. (07.09.2020/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Am Kryptomarkt geht auch zu Beginn der neuen Woche überwiegend abwärts, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Bitcoin müsse dabei um die charttechnisch und psychologisch wichtige 10.000-USD-Marke kämpfen. Fundamentale Daten würden derweil den Bullen den Rücken stärken.Der Bitcoin sei am Montagnachmittag bei rund 9.880 USD kurzzeitig auf den niedrigsten Stand seit Ende Juli zurückgefallen. Zwar habe er die 10.000er-Marke anschließend wieder knapp zurückerobert, auf Wochensicht notiere er aber dennoch mehr als 13% tiefer.