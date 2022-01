Das Narrativ vom Bitcoin als "digitalem Gold" etabliere sich, denn beide Anlageklassen würden sich zentrale Charakteristika teilen, allen voran ihre Knappheit. Gerade junge Investoren würden aber lieber zur Digitalwährung als zu Gold greifen, was die These der Goldman-Analysten stütze.



Auch "Der Aktionär" gehe davon aus, dass der Bitcoin auf 100.000 Dollar steigen könne - und zwar nicht erst in fünf Jahren. Gelinge ein Ausbruch aus der aktuellen Konsolidierung, dürfte die Aufwärtsbewegung wieder an Dynamik gewinnen und die Mega-Marke wieder näher rücken.



Investierte Anleger bleiben daher dabei und auch langfristig orientierte Neueinsteiger können auf dem aktuellen Niveau eine kleine Position als spekulative Depotbeimischung aufbauen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Prognosen, wonach der Bitcoin bereits im Jahr 2021 auf 100.000 Dollar steigen kann, haben sich rückblickend als zu bullish erwiesen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".Auf das Allzeithoch im November sei keine Fortsetzung der Rally gefolgt, sondern zunächst eine kräftige Korrektur. Doch die magische Marke bleibe weiterhin der nächste große Meilenstein für die Digitalwährung - selbst für die Analysten von Goldman Sachs.Im Zuge der fortschreitenden Adoption digitaler Assets durch private und institutionelle Investoren werde der Bitcoin insbesondere Gold als Anlageklasse weitere Marktanteile abnehmen, würden die Analysten um Zach Pandl, Co-Chefstratege der US-Investmentbank Goldman Sachs, in einer aktuellen Studie prognostizieren.Darin würden die Experten davon ausgehen, dass die "Float-bereinigte" - also für Investoren tatsächlich verfügbare - Market Cap des Bitcoin lediglich bei rund 700 Milliarden Dollar liege. Der Wert des Goldes, das weltweit für Investments zur Verfügung stehe, werde dagegen auf 2,6 Billionen Dollar taxiert. Im Markt für Wertspeicher - der sich laut Goldman aus dem Edelmetall und der Digitalwährung zusammensetze - komme der Bitcoin aktuell also nur auf einen Anteil von nur 20 Prozent.