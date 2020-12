Anfang Dezember sei der Bitcoin kurzzeitig bis auf 19.846 USD vorgerückt, was an einigen Exchanges bereits einem neuen Allzeithoch entsprochen habe. Zwar habe er dieses Niveau zunächst nicht halten können, mit Kursen um 19.700 USD sei dieses Hoch allerdings nun wieder in Schlagdistanz. Gelinge ein Ausbruch, dürfte es zügig in Richtung der runden Marke von 20.000 USD gehen.



Gelinge ein nachhaltiger Ausbruch über die massive Widerstandszone zwischen 19.500 und 20.000 USD, wäre der Weg nach oben endgültig frei. "Der Aktionär" rechne in diesem Fall mit kräftigen Anschlussgewinnen, die der Aufwärtsbewegung zusätzlichen Schub geben könnten. Vor diesem Hintergrund sollten sich spekulative Anleger nun in Position bringen. Wer bereits investiert sei, lasse die Gewinne laufen. Wer noch einsteigen wolle, sollte nicht mehr allzu lange zögern.



Hinweis auf Interessenkonflikt:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Autor Nikolas Kessler ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin. (16.12.2020/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Bitcoin springt am Mittwochvormittag quasi aus dem Stand um über 300 USD nach oben, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Prozentual gesehen sei das Plus von knapp 3% auf 24-Stunden-Sicht zwar nicht außergewöhnlich, doch der Kurs nehme damit eine enorm wichtige Hürde im Chart.Mit der plötzlichen Kursbewegung breche der Bitcoin aus der kurzfristigen Seitwärtsrange aus, in der er seit dem Wochenende gesteckt habe. Zudem knacke die Kryptowährung die charttechnische Marke von 19.500 USD. An ihr sei der Kurs bei der jüngsten Aufwärtsbewegung bereits wiederholt nach unten abgeprallt. Sie markiere damit die Unterseite einer massiven Widerstandszone, die bis in den Bereich der 20.000er-Marke reiche.