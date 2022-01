Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Während die weltweiten Märkte nach der gestrigen Veröffentlichung des FOMC-Protokolls versuchen, durchzuatmen, gibt es auf dem Krypto-Markt keine Anzeichen für eine Stabilisierung, so die Experten von XTB.Viele Anleger könnten dies als Kaufgelegenheit sehen, da sich dies während der Korrektur von Mai bis Juli bewahrheitet habe. Und angesichts des unerbittlichen Charakters des Bullenmarktes in den letzten Jahren und des zunehmenden Interesses der Institutionen könnten sie sehr wohl Recht haben. Könnte die FED jedoch die Party mit einer strafferen Politik verderben?Die Lehren aus 2018 und die Reaktion auf das FOMC-Protokoll könnten besorgniserregend sein. Der Bitcoin-Preis sei 2018 abgestürzt, ein Jahr, das für viele Märkte eine Herausforderung gewesen sei, da die FED ihre Bilanz reduziert habe. Könnte sich dies in diesem Jahr wiederholen? (06.01.2022/ac/a/m)