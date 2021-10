Der langersehnte Durchbruch in Sachen Bitcoin-ETF habe auch den Kurs der digitalen Leitwährung beflügelt und am Mittwoch bei 66.930 Dollar ein neues Allzeithoch beschert. Aktuell notiere der Kurs knapp 1.000 Dollar darunter, was auf 24-Stunden-Sicht aber dennoch einem Plus von fast drei Prozent entspreche.



"Der Aktionär" rechnet nach der wohlverdienten Verschnaufpause mit einer Fortsetzung der dynamischen Aufwärtsbewegung. Investierte Anleger lassen die Gewinne laufen, mutige Neueinsteiger nutzen das jüngste Kaufsignal, so Nikolas Kessler.



Hinweis auf Interessenskollision:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Autor Nikolas Kessler ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR. (21.10.2021/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Handelsstart des ProShares Bitcoin Strategy ETFs am Dienstag hat maßgeblich zur jüngsten Rally und dem neuen Rekordhoch beim Bitcoin beigetragen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".Auch für den ETF selbst sei das bullishe Marktumfeld natürlich äußert positiv: Er habe in den ersten beiden Handelstagen bereits einen 18 Jahre alten Rekord gebrochen.Seit dem Handelsstart am Dienstag habe der ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) am Mittwoch bereits die Marke von einer Milliarde Dollar an verwaltetem Vermögen (AUM) übertroffen. Laut ETF-Experte Eric Balchunas von Bloomberg sei das ein neuer Rekord - kein anderer Fonds habe diesen Meilenstein schneller erreicht.Das habe nach eigenen Angaben selbst den Experten überrascht: "So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich wette, sogar bei ProShares selbst ist man geschockt", habe er Balchunas bei Twitter geschrieben. Doch der Sensationsstart habe auch seine Tücken: Wenn es im aktuellen Tempo weitergehe, könne der ETF bis zum Monatsende ausverkauft sein, so der Bloomberg-Experte weiter. Weitere Produkte auf den Bitcoin-Future stünden aber bereits in den Startlöchern.